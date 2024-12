Dados mais recente relatório Perspectiva Econômica Mundial (WEO, sigla em inglês) divulgado pelo Fundo Monetário Internacional (FMI) no final de outubro deste ano, apontam a Guiana como líder do ranking global de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) no ano de 2024, com 43,8%.

O relatório destaca ainda que, além da Guiana, países como Nigéria, com uma projeção de crescimento de 9,9%, e Samoa, com 9,7%, também figuram entre as economias que deverão experimentar os maiores avanços em termos de crescimento econômico durante o mesmo período.

Descoberta de petróleo em Essequibo impulsionou o PIB da Guiana Foto: Exercito Brasileiro/Exercito Brasileiro

PUBLICIDADE A grande expansão do PIB da Guiana pode ser atribuída à significativa descoberta de reservas de petróleo em 2015, localizadas na região do Essequibo. Essa descoberta tem alimentado o forte crescimento econômico do país, que registrou aumento de 63% no PIB em 2022, seguido por um crescimento de 33% em 2023. Pelo ranking do FMI, o Brasil aparece como o 101ª nação que mais crescerá, com 3%. Se concretizada, será um incremento de 0,9 ponto percentual em relação à previsão anterior, que era de 2,1%.

Divulgação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) da última terça-feira, 3, a economia brasileira cresceu 0,9% no terceiro trimestre na comparação com os três meses anteriores, puxada pelos setores de serviços e indústria.

No cenário global, o crescimento econômico projetado do PIB pelo FMI é de 3,2% para 2024, indicando uma recuperação e expansão econômica moderadas em várias regiões do mundo, segundo indicam os autores do relatório. Confira abaixo o ranking das 50 economias que mais devem crescer neste ano de 2024, segundo as projeções do órgão.