A Via Monte Napoleone, de Milão, na Itália, lidera o ranking global dos locais de varejo mais caros do mundo, segundo o relatório “Main Streets Across the World”, da Cushman & Wakefield, uma das principais consultorias imobiliárias do planeta. A rua comercial de Milão desbancou, pela primeira vez, a Quinta Avenida, de Nova York, que vinha liderando as últimas edições do ranking. Também foi a primeira vez que uma via europeia fica na ponta da lista.

Em terceiro lugar aparece a News Bond Street, de Londres, que nesta edição da pesquisa ocupou o lugar da Tsim Sha Tsui, de Hong Kong, que ficou em quarto. Em quinto aparece a avenida Champs-Élysées, de Paris.

A região onde fica a Via Monte Napoleone, no centro de Milão, reúne marcas de alto luxo. Foto: EnginKorkmaz/Adobe Stock