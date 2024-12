A China é o segundo país com mais bilionários no mundo em 2024, segundo a revista Forbes. No país, incluindo Hong Kong, há 473 bilionários, que juntos acumulam o valor de US$ 1,7 trilhão. A China só fica atrás dos Estados Unidos, que tem 813 bilionários.

Os principais bilionários chineses estão envolvidos em negócios das áreas de tecnologia, e-commerce e indústria. Veja abaixo quem são as dez pessoas mais ricas da China, seu patrimônio e de onde vem suas fortunas, segundo a lista da Forbes.

1. Zhong Shanshan

É o fundador e presidente da Nongfu Spring, uma empresa de água engarrafada e refrigerantes fundada em 1996. A empresa abriu seu capital em Hong Kong em setembro de 2020. A fortuna dele é estimada pela Forbes em US$ 62,3 bilhões. Na lista geral, ele ocupa o 24º lugar entre os mais ricos do mundo.

Zhong Shanshan, fundador e presidente da Nongfu Spring, é o homem mais rico da China. Foto: Nongfu Spring

2. Zhang Yiming

É o principal cofundador da gigante tecnológica chinesa ByteDance, conhecida pelo seu aplicativo TikTok. Atualmente, a rede social conta com mais de 1 bilhão de usuários em todo o mundo. A sua fortuna é de US$ 43,4 bilhões. Na lista geral, ele ocupa o 27º lugar entre os mais ricos do mundo.

Zhang Yiming é o segundo homem mais rico da China. Foto: ByteDance

3. Colin Huang

É o fundador da PDD Holdings, uma empresa de e-commerce chinesa. Em 2023, a plataforma mudou seu nome para Pinduoduo. Sua fortuna é estimada em US$ 38,9 bilhões. Na lista geral dos mais ricos do mundo, ele ocupa o 33º lugar.

4. William Ding

É o CEO da NetEase, uma das maiores empresas de jogos online do mundo. A sua fortuna é de US$ 33,5 bilhões. Ele é 46º mais rico do mundo.

5. Ma Huateng

Também conhecido como Pony Ma, é o presidente da Tencent Holdings, um conglomerado tecnológico. A sua fortuna é de US$ 30,2 bilhões. Na lista de mais ricos do mundo, ele ocupa o 57º lugar.

6. He Xiangjian

É cofundador da Midea, uma das maiores fabricantes de eletrodomésticos da China. A sua fortuna é de US$ 25,1 bilhões. Ele ocupa o 80º lugar entre os mais ricos do mundo.

7. Jack Ma

Ex-professor de inglês, foi cofundador em 1999 do Alibaba Group, hoje uma das maiores empresas de e-commerce do mundo. A sua fortuna é de US$ 24,5 bilhões. Ele é o 81º mais rico do mundo.

8. Eric Li

É o presidente da Geely Automobile Holdings, uma das maiores montadoras da China e uma das poucas que não é controlada pelo Estado. A sua fortuna é de US$ 16,8 bilhões. Na lista geral, ele ocupa o 109º lugar entre os mais ricos do mundo.

9. Qin Yinglin

É o presidente e CEO da Muyuan Foods, uma das maiores produtoras de suínos e carne de porco da China. A sua fortuna é de US$ 15,5 bilhões. Ele está em 122º entre os mais ricos do mundo.

10. Wang Chuanfu

É o presidente e CEO da BYD, uma das maiores fabricantes de veículos elétricos do mundo. A sua fortuna é de US$ 14,2 bilhões. Ele ocupa a 131ª posição na lista de mais ricos do mundo.