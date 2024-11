Além de Arnault, também aparecem no ranking dos dez mais ricos da Europa nomes como o do espanhol Amancio Ortega, da Zara, com patrimônio de US$ 121,6 bilhões (R$ 703,7 bilhões), e o da francesa Francoise Bettencourt Meyers, da L’Oréal, única mulher no top 10 da lista, com fortuna estimada em US$ 73 bilhões (R$ 422,5 bilhões).

Juntos, os 10 maiores bilionários da região somam fortuna de US$ 621,1 bilhões. O país com mais representantes no top 10 da Europa é a França, com quatro nomes. Alemanha tem três e Espanha, Itália e Áustria têm um nome cada. Veja a seguir a lista dos dez mais ricos da Europa.