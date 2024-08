A empresária chilena Iris Fontbona, de 81 anos, lidera a lista das mulheres mais ricas da América do Sul, com uma fortuna de US$ 26,6 bilhões (R$ 145,6 bilhões), segundo o ranking de bilionários em tempo real da Forbes desta sexta-feira, 16. Blindada da imprensa por seu círculo íntimo, Fontbona leva uma vida discreta. As poucas informações sobre ela vêm de terceiros, que ainda assim preferem se manter anônimos, segundo o jornal El País.

Considerada também a mulher mais rica da América Latina, Fontbona viu a sua fortuna aumentar após a morte do marido, Andrónico Luksic Abaroa, em 2005. De acordo com a Forbes, ela e seus filhos controlam a Antofagasta Plc, uma das maiores produtoras de cobre do mundo, e têm participação majoritária no Quiñenco, um conglomerado que reúne de bancos a indústrias tais como a de cerveja.

Apesar de ser liderado por uma chilena, o ranking da Forbes também traz três brasileiras entre as cinco primeiras posições. Veja a seguir quem são as cinco mulheres mais ricas da América do Sul.

1. Iris Fontbona e família

País: Chile

Chile Patrimônio: US$ 26,6 bilhões

US$ 26,6 bilhões Idade: 81

81 Iris e seus filhos herdaram os negócios de seu falecido marido Andrónico Luksic. Ela é proprietária de minas de cobre no Chile. A família também tem uma participação majoritária no Quiñenco, um conglomerado chileno de capital aberto ativo nos setores bancário, cervejeiro e industrial.

2. Vicky Safra

País: Brasil

Brasil Patrimônio: US$ 19,8 bilhões

US$ 19,8 bilhões Idade: 72 anos

72 anos Vicky Safra é a mulher mais rica do Brasil. Vicky e seus quatro filhos herdaram a fortuna de seu falecido marido e pai, o banqueiro Joseph Safra. A família é dona do Banco Safra no Brasil, do banco suíço J. Safra Sarasin e do Safra National Bank of New York.

3. Beatriz Dávila de Santo Domingo

País: Colômbia

Colômbia Patrimônio: US$ 3,8 bilhões

US$ 3,8 bilhões Idade: 85 anos

85 anos Beatriz Dávila é viúva do barão da cerveja colombiano Julio Mario Santo Domingo, falecido em 2011. Ela controla mais de um terço da holding da família Santo Domingo, sediada em Luxemburgo, por meio da qual ela possui ações na Anheuser-Busch InBev. A família também possui uma participação no Château Pétrus, uma vinícola francesa perto de Bordeaux que produz alguns dos vinhos mais caros do mundo.

4. Ana Lucia de Mattos

País: Brasil

Brasil Patrimônio: US$ 1,8 bilhão

US$ 1,8 bilhão Idade: 50 anos

50 anos Ana Lucia faz parte de uma das mais antigas famílias de banqueiros do Brasil. Seu bisavô fundou o banco Itaú, que se fundiu com o Unibanco em 2008 para formar o Itaú-Unibanco, o maior banco privado da América Latina. Atualmente, Ela é uma das maiores acionistas individuais da Itaúsa, holding do banco, e vice-presidente do conselho de administração.

5. Cristina Junqueira