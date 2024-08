O empresário Gautam Adani, um dos maiores nomes da infraestrutura da Índia, permanece como o segundo homem mais rico da Ásia, com patrimônio estimado em US$ 84 bilhões, segundo o ranking de bilionários em tempo real da revista Forbes, mesmo depois que as empresas do Grupo Adani perderam bilhões em valor de mercado na última segunda-feira, 12. As ações recuperaram parcialmente as perdas.

A queda das empresas ocorreu após a Hindenburg Research, empresa de investimentos norte-americana, acusar a presidente do regulador de mercado indiano que já investiga o grupo por fraude financeira e manipulação do mercado de ações de ter ligações com fundos offshore também usados por Adani, configurando um conflito de interesse. Com a denúncia, a fortuna do indiano - que nega as acusações - diminuiu em US$ 1 bilhão, segundo a Forbes. A Hindenburg, sediada em Nova York, já havia feito denúncias contra o Grupo Adani em janeiro de 2023, quando alegou que o conglomerado teria desenvolvido um "sistema de fraude na contabilidade durante décadas" e manipulou os lucros "para manter a aparência de boa saúde financeira e de solvência" de suas filiais cotadas em Bolsa. O grupo rebateu as acusações na época, as descrevendo como "mal-intencionadas".

As ações do grupo também despencaram após esse primeiro relatório da Hindenburg. A recuperação substancial da companhia, que negou qualquer irregularidade, ocorreu depois que a Suprema Corte da Índia decidiu a seu favor um ano depois.

Fortuna do bilionário indiano Gautam Adani, que nega acusações de fraude financeira e manipulação do mercado de ações, diminuiu em US$ 1 bilhão. Foto: Grupo Adani

Adani está em segundo lugar entre os mais ricos da Ásia, enquanto a liderança continua sendo do empresário indiano Mukesh Ambani. Com um patrimônio estimado em US$ 113,1 bilhões, Ambani comanda o Reliance, gigantesco conglomerado empresarial, com negócios que incluem uma das maiores refinarias de petróleo do mundo, a maior rede de telefonia móvel da Índia, empreendimentos de televisão e entretenimento e uma popular cadeia de supermercados.

Em julho deste ano, a família de Ambani chamou atenção porque seu filho Anant se casou com Radhika Merchant, filha de multimilionários fundadores de uma empresa de saúde, ocasião celebrada com extravagância em 11 eventos de pré-casamento e shows de Katy Perry e Backstreet Boys em um cruzeiro, além da presença de Rihanna e de várias estrelas de Bollywood, políticos e bilionários, como Bill Gates, na festa oficial.

Veja a seguir quem são as 10 pessoas mais ricas da Ásia.

1. Mukesh Ambani

Patrimônio líquido: US$ 113,1 bilhões

Fonte de riqueza: Reliance Industries Limited

País: Índia

Idade: 67

2. Gautam Adani

Patrimônio líquido: US$ 84 bilhões

Fonte de riqueza: Grupo Adani

País: Índia

Idade: 62

3. Prajogo Pangestu

Patrimônio líquido: US$ 61,5 bilhões

Fonte de riqueza: Barito Pacific Group

País: Indonésia

Idade: 80

4. Colin Huang

Patrimônio líquido: US$ 50,7 bilhões

Fonte de riqueza: Pinduoduo e Temu

País: China

Idade: 44