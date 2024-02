Costumo dizer que a sétima arte não é apenas um belo entretenimento. A indústria do audiovisual tem muito a nos ensinar, na vida em geral e em especial na gestão empresarial e na gestão de carreira.

Filmes de modo geral podem contribuir para a aprendizagem de diversas maneiras:

Exploração de temas sociais e contextos culturais e históricos;

Estímulo à criatividade pois muitas vezes contam com enredos cativantes que podem inspirar a imaginação humana;

Desenvolvimento de habilidades de pensamento crítico e de reflexão sobre questões importantes;

Aprendizado histórico e contextual oferecendo uma visão interessante e envolvente da história, da sociedade e de novas culturas;

Desenvolvimento de habilidades de linguagem e comunicação de línguas estrangeiras;

Motivação e engajamento porque mexem com o nosso emocional e assim sendo podem servir como uma ferramenta motivacional para aprender sobre os tópicos tratados no filme.

PUBLICIDADE E sempre significam ampliação das capacidades de análise e julgamento, além de expansão de repertório, algo muito valorizado para o sucesso em praticamente todas as carreiras. Se pensarmos que atualmente um bom curriculum não depende apenas de formação técnica de excelência, os filmes são riquíssimos para abordar temas e competências variadas, promover discussões e gerar polêmicas com focos extremamente valorizados pelas organizações, tais como: ser humanitário, privilegiar pessoas, relacionamentos, respeito, colaboração e comunicação; ser inovador, criativo e promotor de mudanças; ser tecnológico e ter letramento digital, e; ter pensamento no futuro, contemplando desafios e perspectivas para a sociedade e para o planeta.

Publicidade

O filme Pobres Criaturas, de Yorgos Lanthimos, com Emma Stone, Willem Dafoe e Mark Ruffalo, recebeu 11 indicações ao Oscar em 2024; o cinema em geral dá muitos insights para a vida e a carreira. Foto: Divulgação

No âmbito da educação corporativa, atividades que envolvam filmes -- em cursos, debates, workshops e seminários -- tendem a se tornar mais ricas na medida em que recorram aos princípios das metodologias ativas e da “sala de aula invertida”. Minhas experiências no projeto Cine & Gestão, desenvolvido na FIA Business School, em parceria com o Prof. Sérgio Rizzo, sugerem que esses parâmetros contribuem para a ampliação da capacidade do espectador em articular sua compreensão da obra com seu próprio mundo.

Por esse motivo, nessas atividades, não oferecemos informações prévias sobre os filmes que selecionamos para as aulas e os debates. Não recomendamos, também, que os participantes façam pesquisas sobre eles antes de vê-los. Preferimos que se exponham inicialmente às obras sem pré-julgamentos de terceiros e sem nenhuma espécie de informação que possa corresponder a um “roteiro de leitura”.

O que mais nos interessa é o impacto emocional e intelectual provocado pelos filmes, e a maneira com que cada um será capaz de refletir sobre eles e assim aprender. A curadoria cuidadosa para selecionar os filmes também é fundamental. Nossos encontros começam justamente pela troca de ideias entre os participantes, convidados a falar sobre o que mais lhes chamou a atenção nos títulos em pauta, para só depois criar atividades relacionadas e garantir que eles se alinhem a objetivos de aprendizagem específicos.

Importante ressaltar que damos certa preferência aos filmes de circuito comercial pela facilidade de acesso, em especial atualmente com a proliferação do streaming.

Já tivemos várias experiências desta natureza e insistimos nesta fórmula porque sabemos que funciona.

Publicidade

Se você já se convenceu, convido-o então a conferir o que é possível aprender com os filmes indicados ao Oscar 2024. Há ótimos exemplos para tudo. Todos, não só os dez indicados na categoria de “Melhor Filme”, oferecem aprendizados e reflexões riquíssimas.

A 96ª cerimônia de entrega do Oscar, prêmio de maior prestígio no cinema internacional, será realizada em Los Angeles no dia 10 de março de 2024.

Por isso, antecedendo à premiação, nos dias 26 e 28.02.2024, das 19h30 às 22h30, Prof. Dr. Sérgio Rizzo e eu realizaremos o curso Cine e Gestão – Oscar 2024 – FIA.

O objetivo geral do curso é sensibilizar os participantes sobre como a indústria do cinema e os filmes do Oscar 2024 podem contribuir de maneira criativa e inovadora para as soluções de aprendizagem em um Sistema de Educação Corporativa ou Universidade Corporativa.

Neste curso veremos como a organização da Academia de Hollywood possibilita entender o funcionamento da indústria do audiovisual hoje, com reverberações em diversos outros setores da economia. Veremos também como diversas tramas e personagens dos filmes indicados em 2024, como “A Cor Púrpura”, “Anatomia de uma Queda”, “A Sociedade da Neve”, “Barbie”, “Os Rejeitados”, “Assassinos da Lua das Flores”, “Maestro”, “Oppenheimer”, “Pobres Criaturas” “Rustin”,”Segredos de um Escândalo” e “Vidas Passadas”, dentre outros, são valiosos recursos para trabalhar temas importantes no universo da educação corporativa, como accountability, adaptação, carreira, comunicação, empoderamento feminino, ética, diversidade & inclusão, liderança, processo decisório, resiliência, propósito, relações de poder, relações pessoais, inovação, cultura corporativa etc.

Publicidade

Se você não é um folião típico de Carnaval e consegue conciliar os bloquinhos e desfiles das Escolas de Samba com outras atividades culturais e artísticas, aproveite a pausa dos feriados (e depois também) para assistir aos principais filmes (ao menos os 10 indicados ao Oscar 2024 na categoria de melhor filme) e junte-se a nós nos dias 26 e 28 de fevereiro e faça também suas apostas sobre os possíveis vencedores. Tenho certeza de que você irá se divertir e aprender muito.