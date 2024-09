A chilena Iris Fontbona continua sendo a mais rica, com fortuna de US$ 28,7 bilhões, ou 41,6% do total entre as mulheres super endinheiradas da América Latina. Em seguida aparece a brasileira Vicky Safra, com US$ 19,9 bilhões. Apesar de ter o dobro de representantes em relação ao Chile, as quatro bilionárias do Brasil têm menos dinheiro do que as duas vizinhas. São US$ 25,3 bilhões ante a US$ 30,2, respectivamente. O motivo é a fortuna de Iris.

Confira abaixo o resumo das 10 primeiras colocadas, de onde elas são, quanto cada um a tem e a posição no ranking geral da Forbes. Logo abaixo, conheça a origem da fortuna de cada uma delas.