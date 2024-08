As mulheres perderam espaço na lista anual de bilionários brasileiros da Forbes, divulgada na última terça-feira, 27. Neste ano, do total de 239 ultrarricos da lista, há apenas 48 mulheres, ou cerca de 20%, entre empreendedoras e herdeiras. Em 2023, quando a lista passou a considerar a fortuna dos membros de uma família em conjunto, seguindo a mudança de critério da Forbes americana, as bilionárias chegaram a representar 23% do ranking.

O destaque permanece com Vicky Safra, que lidera a lista. O patrimônio total da família é estimado em R$ 110,17 bilhões. No ranking geral de bilionários brasileiros, no entanto, ela aparece em 2º lugar, atrás de Eduardo Saverin, com fortuna de R$ 155,97 bilhões - ele é considerado o brasileiro mais rico da história pela Forbes, que afirma que nunca antes o patrimônio de um nascido no Brasil havia superado R$ 150 bilhões.

Vicky Safra lidera a lista das mulheres mais ricas do Brasil. Foto: Renata Jubran/Estadão

Vicky Safra e seus quatro filhos herdaram a fortuna de seu falecido marido e pai, o banqueiro Joseph Safra. A família é dona do Banco Safra no Brasil, do banco suíço J. Safra Sarasin e do Safra National Bank of New York.

Veja a seguir quem são as 10 mulheres brasileiras mais ricas, segundo a lista de bilionários da Forbes 2024.

1. Vicky Sarfati Safra e família

Patrimônio: R$ 110,17 bilhões

Origem do patrimônio: Banco Safra

Idade: 72 anos

2. Maria Helena Moraes Scripilliti e família

Patrimônio: R$ 23,81 bilhões

Origem do patrimônio: Votorantim

Idade: 93 anos

3. Ana Lúcia de Mattos Barretto Villela

Patrimônio: R$ 9,18 bilhões

Origem do patrimônio: Itaúsa

Idade: 50 anos

4. Cristina Helena Junqueira

Patrimônio: R$ 8,61 bilhões

Origem do patrimônio: Nubank

Idade: 40 anos

5. Neide Helena de Moraes

Patrimônio: R$ 7,46 bilhões

Origem do patrimônio: Votorantim

Idade: 69 anos

6. Anne Werninghaus

Patrimônio: R$ 6,96 bilhões

Origem do patrimônio: Weg

Idade: 38 anos

7. Vera Rechulski Santo Domingo

Patrimônio: R$ 6,89 bilhões

Origem do patrimônio: AB Inbev

Idade: 75 anos

8. Lucia Borges Maggi

Patrimônio: R$ 6,31 bilhões

Origem do patrimônio: Amaggi

Idade: 91 anos 9. Maria Cristina Frias Patrimônio: R$ 6,31 bilhões

Origem do patrimônio: PagSeguro

Idade: 60 anos 10. Marli Maggi Pissollo Patrimônio: R$ 5,47 bilhões

Origem do patrimônio: Amaggi

Idade: 70 anos