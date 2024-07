Sites fraudulentos têm se passado pelo Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional - Microempreendedor Individual (PGMEI), alertou a Receita Federal na quarta-feira, 24. Segundo a instituição, esses sites direcionam os usuários para sistemas que imitam o programa gerador de guias do MEI, mas emitem documentos falsos de arrecadação - ou seja, o dinheiro cai na conta dos criminosos, causando prejuízos financeiros aos contribuintes.

Em comunicado, a Receita informou que já está tomando medidas cabíveis para investigar e reprimir a disseminação desses sites fraudulentos, a fim de proteger os cidadãos e coibir essas práticas criminosas. O órgão também orienta para que todos certifiquem-se de acessar os canais oficiais para gerar documentos do PGMEI ou para acessar outros serviços. O domínio de acesso ao serviço deve conter receita.fazenda.gov.br no link, ressalta a nota.

Fachada de prédio da Receita Federal; órgão alertou para golpes em sites fraudulentos do Simples Nacional. Foto: Felipe Siqueira/Estadão

A Receita destaca que os contribuintes que suspeitarem de fraudes ou tiverem dúvidas devem entrar em contato diretamente com os órgãos gestores por meio dos canais de atendimento oficiais. Veja abaixo qual é o link oficial e exemplos de links fraudulentos identificados pela Receita.

Link correto:

https://www8.receita.fazenda.gov.br/simplesnacional/aplicacoes/atspo/pgmei.app/identificacao

Exemplos de sites fraudulentos:

consulta-pagamento.pgmei.site

www8-receita-fazenda-gov-br.codews

A Receita Federal informa que, por questões de segurança, retirou os links fraudulentos completos.

Dicas de Segurança

Desconfie de sites que solicitem informações sensíveis ou redirecionem para páginas suspeitas;

Utilize sempre os canais de atendimento oficiais da Receita Federal para esclarecer dúvidas e confirmar a autenticidade dos serviços.