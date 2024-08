Reforma: projeto prevê medida para evitar ‘doação disfarçada’ entre sócios; tributaristas questionam

O texto aprovado pelos deputados retoma ainda a cobrança do imposto sobre herança em planos de previdência privada, como antecipou o Estadão em junho. A proposta estipula a cobrança do ITCMD nos planos de previdência privada, como PGBL e VGBL. Enquanto no VGBL o Imposto de Renda incide apenas sobre os rendimentos, no PGBL, o imposto incide sobre o valor total a ser resgatado ou recebido sob a forma de renda.

A proposta estabelece, porém, que investidores que ficarem mais de cinco anos no VGBL, a contar da data do aporte, serão isentos. Já o PGBL será tributado independentemente do prazo. A ideia é evitar o planejamento tributário na sucessão dos bens, de modo a evitar a fuga do pagamento de tributos.