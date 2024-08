Tributária: Câmara aprova 2º texto com cobrança de imposto sobre herança na previdência privada

“Havia dúvida se o pagamento do ITBI poderia ser feito antes do registro do imóvel. Como isso gerou muita controvérsia, o que fizemos? Mantivemos a questão do pagamento no registro, mas abrimos a possibilidade de as prefeituras puderem cobrar alíquota menor, se assim for vontade do contribuinte. Importante fizer isso: se for desejo do contribuinte”, afirmou o deputado.

Comitê Gestor

O texto determina as funções do Comitê Gestor, que irá arrecadar e fiscalizar o novo Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS, que vai substituir os atuais ISS (municipal) e ICMS (estadual). O comitê terá de uniformizar a interpretação e aplicação da legislação do tributo, além de decidir sobre o contencioso administrativo do IBS e atuar junto ao poder Executivo para harmonizar as normas com o CBS – o imposto federal que irá compor a reforma, dentro do conceito de IVA dual (um para o governo federal, outro para Estados e municípios).

O órgão terá um Conselho Superior, com 54 membros, sendo 27 para representar cada Estado e o Distrito Federal, e outros 27 representando os municípios do País. Haverá uma diretoria-executiva, subordinada ao Conselho Superior, para executar as decisões técnicas definidas por esse colegiado.

Em relação aos contenciosos tributários do IBS, haverá três instâncias de julgamento, sendo que a terceira ficará responsável por uniformizar a jurisprudência do imposto em todo o território nacional. Haverá ainda um Comitê de Harmonização das Administrações Tributárias, para fazer a uniformização de normas entre o IBS (estadual e municipal) e o CBS (federal).

Segundo Benevides, um dos sete relatores do projeto, houve mais de 100 encontros com deputados nas últimas semanas para incorporar novas propostas e retirar dúvidas sobre o texto – o que teria facilitado a aprovação.