O texto do projeto de lei complementar da reforma tributária aprovado na quarta-feira, 10, pela Câmara dos Deputados, traz a lista de 383 remédios que terão isenção de imposto. Os demais, desde que registrados na Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) ou produzidos em farmácias de manipulação, terão redução de 60% da alíquota do imposto.

No site da Anvisa é possível fazer a pesquisa se o medicamento está ou não registrado na agência. A procura pode ser feita digitando o nome do medicamento no campo “nome do produto”.

Isenção para 383 medicamentos começa a valer a partir de 2026, quando terá início as mudanças nos impostos Foto: DANIEL TEIXEIRA/ ESTADAO