A missão para salvar o ‘rei’ do arroz japonês das temperaturas cada vez mais altas

Cientistas no Japão estão explorando o DNA para tentar tornar o famoso arroz Koshihikari do país resistente ao calor, após um verão escaldante devastar a safra.

Em um centro de pesquisa em Niigata, coração montanhoso da produção de arroz do Japão, uma equipe de cientistas identificou um padrão no DNA do arroz que torna certas variedades da planta resistentes ao calor.

O arroz Koshihikari tem sido, há gerações, o orgulho de Niigata, no coração da região produtora de arroz do Japão Foto: Noriko Hayashi/NYT

Eles estão agora embarcando em uma missão para cruzar essa assinatura genética no Koshihikari, o arroz japonês que tem liderado as vendas nos supermercados do país por mais de 40 anos.

No ano passado, o arroz Koshihikari em todo o Japão foi devastado pelo verão mais quente já registrado. Comparado com outros tipos de arroz, o Koshihikari tem uma tolerância particularmente baixa ao calor, e as temperaturas escaldantes tornaram seus grãos nublados e quebradiços.

Isso foi um duro golpe para os agricultores em Niigata, onde o arroz Koshihikari é o maior produto agrícola da economia.

Ano passado, menos de 5% do arroz da prefeitura foi classificado com a qualidade mais alta que permite ser vendido por um preço mais elevado — cerca de US$ 6 ou US$ 7 (R$ 34 ou R$ 39) a mais para cada saco de 60 quilos. Na última década, cerca de 80% ou mais do arroz Koshihikari de Niigata foi classificado como de primeira qualidade.

O Koshihikari é apenas uma pequena parte de uma indústria agrícola global que está sendo desestabilizada pelas temperaturas crescentes. Desde produtores de uva em Bordeaux até colhedores de cacau na África, os agricultores foram forçados a alterar práticas que estavam em vigor por gerações.

O calor também está afetando a produção de arroz em outros polos de cultivo na Ásia, como Vietnã e Tailândia. “A história é, em última análise, muito maior que o Japão,” disse Charles Hart, um analista sênior de commodities na BMI, uma unidade da firma de pesquisa Fitch Solutions.

“O arroz é muito intensivo em água, e em um contexto de temperaturas aumentando gradualmente e períodos mais frequentes de calor intenso, o arroz resistente ao calor precisa ser a direção a seguir,” disse Hart.

Shingo Kuwabara em um campo de arroz Shinnosuke em sua fazenda. “O arroz Shinnosuke não é danificado pela chuva e pelo calor em comparação com o arroz Koshihikari”, disse ele Foto: Noriko Hayashi/NYT

No Japão, onde o governo usa tarifas para limitar as importações de arroz, a má colheita do Koshihikari no ano passado contribuiu para uma ampla escassez de arroz este ano. Prateleiras vazias em supermercados desencadearam pânico e levaram a apelos aos oficiais japoneses para liberarem as reservas estratégicas de arroz do país. Pesquisadores agrícolas no Japão dizem que a chave para cultivar um novo tipo de Koshihikari resistente ao calor pode residir no DNA de outros arrozes, incluindo o Shinnosuke. No Instituto de Pesquisa Agrícola de Niigata, cientistas identificaram uma sequência de DNA que eles dizem poder dar ao Koshihikari a capacidade de resistir ao calor extremo.

O processo de introduzir a sequência especial de DNA no arroz é trabalhoso.

Região de Uonuma, no sul de Niigata, onde são produzidos alguns dos melhores Koshihikari do Japão Foto: Noriko Hayashi/NYT

Cientistas no centro de pesquisa dizem que leva cerca de 10 a 15 anos para criar um novo tipo de arroz do início ao fim. Com a velocidade na qual as temperaturas têm mudado nos últimos anos em mente, a equipe está se esforçando para terminar o processo nos próximos 10 anos.

Em vastos terrenos agrícolas atrás dos prédios principais do instituto, pesquisadores estão cultivando híbridos cruzados de Koshihikari e outros arrozes resistentes ao calor. Esses arrozes híbridos então serão cruzados novamente com Koshihikari. E esse processo será repetido até que obtenham um arroz que seja como o Koshihikari em todos os aspectos, mas que também possa suportar o calor. Qualquer nova variedade "deve ser tão deliciosa quanto o Koshihikari sempre foi," disse hobayashi, o especialista técnico. "Caso contrário, os agricultores não vão querer cultivá-lo." Grãos de espécies resistentes ao calor serão colocados no laboratório de testes de qualidade do centro de pesquisa, onde máquinas verificarão sua aderência, umidade, redondez e brilho. Um painel de especialistas testará o aroma e o sabor dos arrozes cozidos pelo exército de 50 panelas de arroz do centro.

A colheita ruim de Koshihikari no ano passado contribuiu para a escassez generalizada de arroz no Japão durante o verão Foto: Noriko Hayashi/NYT

Eventualmente, um Koshihikari resistente ao calor será selecionado e suas sementes distribuídas aos agricultores em Niigata.

Já neste ano, pesquisadores do Instituto de Pesquisa Agrícola de Niigata examinaram dezenas de milhares de amostras de arroz híbrido em busca da sequência de DNA correta.

Takeshi Shiraya, um pesquisador-chefe do instituto, realiza esses testes usando uma máquina que produz imagens do DNA do arroz que parecem códigos de barras: duas bandas claras indicam que o arroz tem a característica desejada e pode ser plantado nos campos de teste do lado de fora.

Acima da máquina de Shiraya, alguém de sua equipe havia colocado um pequeno santuário de madeira dedicado às colheitas abundantes de grãos. Ele disse que o gesto foi significativo.

“Nosso trabalho aqui é 99% esforço”, disse Shiraya. O último por cento, ele disse, “fica por conta dos deuses.”

