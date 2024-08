O Japão precisa de trabalhadores estrangeiros. Só não tem certeza se quer que eles fiquem

MAEBASHI, Japão - Ngu Thazin queria deixar seu país devastado pela guerra em busca de um futuro melhor. Por isso, ela se concentrou no Japão. Em Mianmar, estudou japonês e se formou em química em uma das universidades mais prestigiadas de seu país. No entanto, ela aceitou de bom grado um emprego no Japão trocando fraldas e dando banho em residentes de uma casa de repouso em uma cidade de médio porte.

O Japão precisa desesperadamente de pessoas como Thazin para preencher os empregos deixados em aberto por uma população em declínio e envelhecida. O número de trabalhadores estrangeiros quadruplicou desde 2007, para mais de 2 milhões, em um país de 125 milhões de pessoas. Muitos desses trabalhadores fugiram de salários baixos, repressão política ou conflito armado em seus países de origem.

No entanto, mesmo que os funcionários estrangeiros se tornem muito mais visíveis no Japão, trabalhando como caixas de lojas de conveniência, funcionários de hotéis e garçons de restaurantes, eles são tratados com ambivalência. Os políticos continuam relutantes em criar caminhos para que os trabalhadores estrangeiros, especialmente aqueles com empregos de baixa qualificação, permaneçam indefinidamente.

Isso pode acabar custando caro ao Japão em sua concorrência com vizinhos como a Coreia do Sul e Taiwan, ou até mesmo com lugares mais distantes, como a Austrália e a Europa, que também estão lutando para encontrar mão de obra.

Trabalhadora do Nepal prepara o jantar para os hóspedes da Ginshotei Awashima, uma tradicional pousada japonesa de águas termais em Oigami Onsen, Japão Foto: Noriko Hayashi/NYT

A resistência política à imigração no Japão insular de longa data, bem como um público que às vezes desconfia da integração dos recém-chegados, levou a um sistema legal e de apoio nebuloso que dificulta o estabelecimento de raízes para os estrangeiros.

Os trabalhadores nascidos no exterior recebem, em média, cerca de 30% menos do que seus colegas japoneses, de acordo com dados do governo. Com medo de perder o direito de permanecer no Japão, os trabalhadores geralmente têm relações precárias com seus empregadores, e o avanço na carreira pode ser ilusório.

As políticas do Japão são projetadas para que “as pessoas trabalhem no Japão preferencialmente por um curto período”, disse Yang Liu, pesquisador do Instituto de Pesquisa de Economia, Comércio e Indústria em Tóquio. “Se o sistema continuar como está, a probabilidade de que os trabalhadores estrangeiros parem de vir se tornou muito alta.”

Em 2018, o governo aprovou uma lei autorizando um aumento acentuado no número de “trabalhadores convidados” de baixa qualificação autorizados a entrar no país. Este ano, o governo se comprometeu a mais do que dobrar o número desses trabalhadores nos próximos cinco anos, para 820 mil. Ele também revisou um programa de estágio técnico que os empregadores usaram como fonte de mão de obra barata e que os trabalhadores e ativistas trabalhistas criticaram por promover abusos.

Ainda assim, os políticos estão longe de abrir as fronteiras do país. O Japão ainda não experimentou o tipo de migração significativa que convulsionou a Europa ou os Estados Unidos. O número total de residentes nascidos no exterior no Japão - incluindo cônjuges e filhos que não trabalham - é de 3,4 milhões, menos de 3% da população. A porcentagem na Alemanha e nos Estados Unidos, por exemplo, é cerca de cinco vezes maior.

O Japão tornou algumas regras mais rígidas, ao mesmo tempo em que afrouxou outras. Na primavera deste ano, o Partido Liberal Democrata, que está no poder, aprovou uma revisão da lei de imigração japonesa que permitiria que a residência permanente fosse revogada se uma pessoa deixasse de pagar impostos. Os críticos advertiram que a política poderia facilitar a retirada do status de residência por infrações menores, como deixar de mostrar uma carteira de identidade a um policial quando solicitado.

Tal ameaça "rouba dos residentes permanentes a sensação de segurança" e "sem dúvida incentivará a discriminação e o preconceito", disse Michihiro Ishibashi, membro do Partido Democrático Constitucional do Japão, de oposição, durante uma discussão parlamentar.

Por que o mercado acionário japonês se transformou numa montanha-russa? Em outro comitê parlamentar, o Ministro da Justiça, Ryuji Koizumi, disse que a revisão tinha como objetivo “realizar uma sociedade onde possamos coexistir com os estrangeiros”, garantindo que eles “cumpram as regras mínimas necessárias para viver no Japão”. Muito antes de os estrangeiros obterem a residência permanente, eles precisam passar por exigências labirínticas de visto, incluindo testes de idioma e de habilidades. Ao contrário da Alemanha, onde o governo oferece aos novos residentes estrangeiros até 400 horas de cursos de idiomas a uma taxa subsidiada de pouco mais de US$ 2 (R$ 11,28) por aula, o Japão não tem treinamento organizado de idiomas para trabalhadores estrangeiros.

Embora os políticos digam que o país deveria fazer um trabalho melhor no ensino do japonês, “eles ainda não estão prontos para ir tão longe a ponto de investir dinheiro dos impostos”, disse Toshinori Kawaguchi, diretor da divisão de assuntos de trabalhadores estrangeiros do Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar.

Isso deixa a cargo das prefeituras e dos empregadores decidir se e com que frequência oferecerão treinamento no idioma. A operadora da casa de repouso que emprega Thazin em Maebashi, capital da província de Gunma, na região central do Japão, oferece a alguns de seus cuidadores um dia de aulas de japonês em grupo, bem como mais uma aula de 45 minutos por mês. Os funcionários que preparam refeições recebem apenas uma aula de 45 minutos por mês. Akira Higuchi, presidente da empresa, Hotaka Kai, disse que dá aos funcionários um incentivo para estudarem japonês por conta própria. Aqueles que passarem no segundo nível mais alto de um teste de proficiência em japonês do governo, disse ele, "serão tratados da mesma forma que os japoneses, com o mesmo salário e bônus". 'Queremos trabalhadores' Em toda a província de Gunma, a dependência de trabalhadores estrangeiros é inconfundível. Em Oigami Onsen, um vilarejo degradado nas montanhas onde muitos restaurantes, lojas e hotéis estão fechados, metade dos 20 funcionários em tempo integral da Ginshotei Awashima, uma tradicional pousada japonesa de águas termais, é originária de Mianmar, Nepal ou Vietnã. Com a localização profundamente rural da pousada, "não há mais japoneses que queiram trabalhar aqui", disse Wataru Tsutani, o proprietário. Ngun Nei Par, gerente geral da pousada, formou-se em geografia em uma universidade de Mianmar. Ela espera que o governo japonês facilite o caminho para a cidadania, o que lhe permitiria trazer o resto de sua família para o Japão algum dia.

Tsutani disse que um público que não tenha se atualizado com a realidade poderia se opor se muitos estrangeiros obtivessem a cidadania.

“Ouço muito que o Japão é um ‘país único’”, disse Tsutani. Em última análise, “não há necessidade de dificultar tanto” a permanência dos estrangeiros no Japão, disse ele. “Nós queremos trabalhadores”.

