Relator de PL dos cassinos, Irajá passou 16 dias no exterior em eventos da indústria de jogos

BRASÍLIA – Ao longo deste ano, o senador Irajá (PSD-TO) passou pelo menos 16 dias viajando para o exterior em eventos da indústria de apostas e cassinos. As atividades são organizadas pela firma londrina SBC Events, geralmente em hotéis luxuosos de destinos turísticos. Incluem tanto palestras quanto coquetéis e festas à noite. Irajá é um dos principais defensores da legalização dos jogos de azar no Brasil. Atualmente, é o relator do projeto de lei de legalização dos cassinos em território nacional, em trâmite no Senado.

Ao Estadão, Irajá disse que participa dos eventos “para compartilhar informações públicas sobre o andamento da tramitação legislativa no Brasil” a investidores interessados.

Foto de divulgação do evento "SBC Cassino Beats Summit", em Malta, em maio deste ano.

No último dia 18 de outubro, Irajá disse, num evento em São Paulo (SP), que o projeto de legalização dos cassinos seria aprovado ainda este ano – basta esperar "a temperatura baixar um pouco". "Tenho conversado quase diariamente com o senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG). Estamos esperando a temperatura baixar um pouco, mas tenho a convicção de que neste ano nós iremos aprovar o projeto. Já temos os votos necessários, o convencimento das senadoras e dos senadores, pelo menos da maioria", disse ele. Com a agenda legislativa apertada até o fim do mês, no entanto, parece improvável que a previsão do tocantinense se concretize.

Se fosse pagar ingressos por todas as atividades da indústria de cassinos de que participou este ano, o senador gastaria o equivalente a R$ 12.162,00. Segundo Irajá, a legalização dos cassinos é a “parte boa” dos jogos de azar. “Fico ainda mais animado com a aprovação do projeto dos jogos físicos. Porque, na verdade, o jogo físico é a parte boa, porque tem a geração de emprego, geração de renda, você movimenta a economia real, a construção civil”, disse ele, em setembro deste ano.

O Senado Federal já desembolsou R$ 45.519,28 em diárias para as viagens de Irajá relacionadas a cassinos este ano. O senador não usou nem a cota parlamentar e nem passagens aéreas emitidas pelo Senado para ir aos eventos – a reportagem do Estadão questionou a SBC Events e o senador sobre se a empresa pagou as passagens aéreas dele, mas não houve resposta.

O senador Irajá (PSD-TO)

O projeto relatado por Irajá legaliza não só os cassinos, mas também bingos, o jogo do bicho e as apostas em corridas de cavalos. Em junho deste ano, foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado por 14 votos a 12. Segundo o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), o projeto deve ir diretamente para o plenário, sem passar por outras comissões. Na época da aprovação na CCJ, o presidente Lula (PT) disse que sancionará o texto, caso seja aprovado no Congresso.

No fim de outubro, o senador embarcou para a Flórida (EUA), para o evento SBC Summit Latinoamerica, no Seminole Hard Rock Hotel & Cassino, em Hollywood (FL). “Neste Summit, gostaríamos que você participasse de uma conversa (‘Fireside Chat’), sobre cassinos físicos no Brasil, de 11h30 a 12h na quinta-feira (31). Vamos trabalhar com você e sua equipe para escolher seu co-participante no ‘Fireside Chat’. Por favor, envie os detalhes para que possamos registrar você e seu time no Summit”, diz o convite assinado por Aidan Brain, vice-presidente da SBC.

No evento na Flórida, Irajá voltou a dizer que o projeto de legalização dos cassinos seria aprovado ainda este ano. “Serão criados 1,5 milhão de empregos e atrairemos 17 bilhões de dólares em investimentos para o Brasil, além de mais 3,5 bilhões de dólares a serem arrecadados em impostos”, disse ele à publicação especializada Games Magazine Brasil.

Autorização do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG) para viagem de Irajá a Malta

Em maio, o senador passou uma semana em Malta, uma ilha no Mar Mediterrâneo próxima da Sicília, na Itália, para o “SBC Cassino Beats Summit”. O evento consiste num misto de feira de novidades da indústria com festas e jantares, realizados em todas as noites de atividade. Irajá passou uma semana na república mediterrânea, famosa por seus cassinos, e recebeu R$ 26.904,03 em diárias do Senado.

Mas a participação mais importante de Irajá até o momento foi em Lisboa, em setembro deste ano. Na ocasião, ele foi convidado pela SBC para participar do Leaders Summit, com chefes da indústria de cassinos. O senador comandou uma mesa redonda sobre cenário para a indústria de jogos no Brasil, no dia 25 de setembro e, no dia seguinte, 26, participou de um outro painel sobre a regulamentação dos jogos no país.

Como mostrou o Estadão, Irajá é um dos principais nomes da “bancada das bets”, um grupo de parlamentares que atuou para favorecer as empresas de jogos eletrônicos no Congresso. Depois da legalização dos sites de apostas eletrônicas, os parlamentares pró-jogos agora trabalham para liberar cassinos físicos, por meio do projeto de Irajá. O tocantinense também esteve reunido com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para tratar da regulamentação das bets.

Convite da SBC para evento em Lisboa, em setembro deste ano

Em fevereiro do ano que vem, a SBC virá ao Brasil com um "summit" no Rio de Janeiro. "Em 2024, celebramos a aprovação de uma lei regulamentando o jogo online no Brasil. Em 2025, vamos mergulhar ainda mais nas oportunidades que esse mercado oferece. Se você deseja ser um ator chave nesse promissor mercado, inscreva-se", diz o evento. Irajá aparece como um dos palestrantes, mas ainda não pediu ao Senado autorização para participar do evento As viagens de Irajá para cassinos remontam pelo menos a janeiro de 2020, no segundo ano do governo de Jair Bolsonaro. Na época, Irajá viajou junto do filho mais velho do presidente, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), aos Estados Unidos. Os dois integravam uma comitiva da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo, a Embratur, que incluía ainda o deputado Hélio Lopes (PL-RJ), o Hélio Negão. Na época, o grupo esteve com o bilionário Sheldon Adelson (1933-2021), um dos maiores empresários do ramo de cassino dos EUA. Irajá recebeu R$ 14,4 mil em diárias do Senado, em valores da época.

Confraternização do evento em Malta, em maio deste ano

Irajá: viagens são para informar investidores sobre regulamentação

Em nota ao Estadão, Irajá disse que as viagens dele são devidamente autorizadas pelo Senado, e tem como objetivo levar informações sobre a tramitação do projeto de legalização dos cassinos a investidores estrangeiros, para que os interessados entendam “os requisitos legais e regulatórios locais” no Brasil.

“O senador Irajá (PSD-TO), relator do projeto de lei que regulamenta a instalação de cassinos no Brasil (PL 2.234/2022), viajou como palestrante a convite da Sports Betting Community (SBC), organização reconhecida mundialmente por reunir legisladores e líderes do setor de jogos e apostas para discutir boas práticas e o desenvolvimento regulatório global”, diz a nota enviada pela assessoria.