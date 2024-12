A filantropia, os problemas indomáveis e os eventos climáticos

É visível o aumento do engajamento do setor privado com diversas nuances estratégicas, algumas voltadas para mitigação de emissões de gases de efeito estufa, outras destinadas a medidas de adaptação. As mudanças climáticas estão afetando cadeias de suprimento dependentes do uso da terra, com alterações drásticas em regimes hídricos (excesso de chuvas no Sul e secas dramáticas na região Norte), confirmando previsões de especialistas de que o Brasil será um dos países mais afetados pelos fenômenos climáticos extremos.

Em todos os eventos multilaterais mencionados, a presença da sociedade civil foi intensa e contributiva, alavancada pela filantropia. Seu papel tem sido central na geração e disponibilização de conhecimentos, no desenho de estratégias de políticas públicas e privadas, na incubação de iniciativas tecnológicas e, muito especialmente, no fortalecimento de redes multissetoriais (por exemplo, a Coalizão Brasil Clima, Florestas e Agricultura, a Concertação pela Amazônia e o MapBiomas, entre outras).

É evidente a complexidade da crise climática, das transições energética e alimentar, dos limites dos recursos naturais, da perda de biodiversidade, do aumento da desertificação, da poluição plástica dos oceanos, dos refugiados climáticos, além, obviamente, dos conflitos armados, geradores de terrível sofrimento humano e consequências econômicas globais. As teorias acadêmicas que estudam a complexidade destacam os chamados “problemas indomáveis”, ou “wicked problems” (Horst Rittel e Melvin Webber), bastante apropriados para lidar com a dinâmica diplomática, civil e empresarial desses eventos.