Como a madeira e a restauração florestal podem contribuir para descarbonizar a construção civil

Os versos do genial Antonio Carlos Brasileiro de Almeida Jobim em Águas de Março entoam mais que as reminiscências de seu refúgio no sítio Poço Fundo, um resto de mato — ou de Mata Atlântica — na região serrana do Rio. Construídas em moto-contínuo, letra e música discorrem como um fluxo de consciência do compositor, feito redemoinhos de água que vão e voltam, mostrando a antítese entre os encantamentos da vida e as suas sombras.

Os altos e baixos que Tom Jobim evoca na canção estão também no mundo de contradições do Brasil, dono da maior biodiversidade do planeta, mas que é o principal player do mundo florestal com espécies exóticas. A despeito da altíssima qualidade e variedade da madeira das florestas brasileiras, a maior parte é extraída para finalidades de reduzido valor agregado, como lenha para as indústrias siderúrgica e cimentícia. Além disso, a riqueza de um país potência em florestas se perde na exploração ilegal.