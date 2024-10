Setor de energia limpa da China vai gastar US$ 100 bilhões no exterior

De fazendas solares e fábricas de baterias a represas hidrelétricas e linhas de transmissão, as empresas chinesas anunciaram planos para um valor estimado de US$ 100 bilhões em gastos com tecnologia limpa no exterior nos últimos dois anos, disse o think tank com sede em Sydney no relatório divulgado na quarta-feira.

Os investimentos ressaltam a pressão que os fabricantes chineses enfrentam à medida que os EUA e a Europa aumentam as sanções e que o aumento da capacidade doméstica reduz os preços e as margens de lucro no país. Isso também reflete a evolução do país nas últimas quatro décadas, que deixou de ser principalmente um importador de novas ideias e tecnologias para se tornar um exportador delas.