Deserto do silício: como os investimentos em tecnologia transformaram uma cidade no Arizona

Foram necessários 170 caminhões-plataforma para transportar um dos maiores guindastes do mundo, da altura de duas estátuas da Liberdade, até os arredores de Phoenix, para iniciar a construção de uma fábrica de chips de computador de US$ 20 bilhões. Do outro lado da cidade, um projeto ainda maior de fabricação de chips está surgindo do deserto, exigindo 12 mil trabalhadores da construção civil e um investimento de US$ 40 bilhões.

Construção nas instalações da Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. em Phoenix. A empresa está investindo cerca de US$ 40 bilhões em fábricas de chips de computador, graças, em parte, à aprovação da Lei de Chips e Ciência de 2022. Foto: Caitlin O'Hara / The Washington Post

“O Chips Act é um divisor de águas para Phoenix por pelo menos uma geração”, disse a prefeita de Phoenix, Kate Gallego, em uma entrevista.

A Lei dos Chips obteve apoio bipartidário no Congresso, pois os EUA temiam que o país tivesse cedido demasiadamente a fabricação de semicondutores para a Ásia. Os chips de computador são os cérebros que operam tudo, desde aviões de caça e smartphones até automóveis, o que os torna essenciais para a segurança nacional e econômica.

No condado de Maricopa, a Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) anunciou um investimento de US$ 12 bilhões em 2020, sob o comando do ex-presidente Trump, dizendo que o projeto exigiria “apoio” do governo federal. A TSMC acrescentou uma segunda fábrica após a aprovação da Lei dos Chips, mais do que triplicando seu investimento.

A Intel, sediada na Califórnia, que produz chips no condado de Maricopa há mais de 40 anos, anunciou uma expansão significativa em março de 2021, considerando crucial o financiamento federal.

Os investimentos estão ajudando a transformar Phoenix, trazendo dezenas de outras empresas para a área para abastecer as fábricas gigantescas. A mudança é mais visível em torno das instalações da TSMC no canto noroeste relativamente pouco desenvolvido do condado, onde armazéns, shoppings e conjuntos habitacionais estão preenchendo a paisagem desértica.

Phoenix já estava desfrutando de um forte crescimento antes da chegada dos projetos de semicondutores, depois de um impulso para diversificar sua economia, afastando-a do setor imobiliário após o colapso financeiro de 2008. Mas os economistas dizem que o investimento maciço em chips está ampliando o crescimento. O PIB do condado de Maricopa cresceu 4,1% em 2022, contra 1,9% nos Estados Unidos como um todo, e sua taxa de desemprego na maior parte dos últimos anos ficou abaixo da média nacional.

O condado também teve um crescimento salarial e populacional mais rápido do que o resto do país. A expansão do setor de tecnologia ajudou a empurrar o condado de Maricopa para uma direção mais azul, disse Paul Bentz, pesquisador da HighGround, uma empresa de lobby e assuntos públicos em Phoenix. A mudança já está bem encaminhada a leste de Phoenix, na área que inclui as operações de longa data da Intel ― acelerada pela adesão do Partido Republicano local aos “candidatos MAGA” de extrema direita, disse Bentz.

CONTiNUA APÓS PUBLICIDADE O ritmo da transformação de Phoenix pegou muitos de surpresa. Logo após o engenheiro de chips Mino Morgese ter comprado um terreno a oeste de Phoenix e começado a construir uma casa há três anos, ele aceitou um emprego na TSMC e deixou o país para 18 meses de treinamento em Taiwan. Quando retornou ao condado de Maricopa, ele mal reconheceu sua vizinhança. Casas e escolas estavam surgindo no lugar de fazendas e paisagens desérticas. Um shopping center de luxo, um Home Depot (varejista de produtos para casa e construção) e uma série de novos restaurantes estavam sendo inaugurados. E fornecedores de logística e produtos químicos estavam se mudando para trabalhar com as fábricas gêmeas que a TSMC está construindo. Uma das maiores empresas recém-chegadas, a Amkor, comprou recentemente 22 hectares de terra para uma fábrica de US$ 2 bilhões que embalará e testará os chips da TSMC para a Apple e outros clientes. “Será que este é o mesmo lugar?” Morgese se lembra de ter se perguntado quando voltou de Taiwan.

Seu dia de trabalho começa por volta das 7h da manhã, quando ele se dirige à doca de carregamento para supervisionar a entrega dos equipamentos de fabricação mais caros do mundo. Se os caminhões com temperatura controlada não chegarem e descarregarem na ordem certa, isso pode criar um congestionamento de máquinas sensíveis de Cingapura, Holanda e outros lugares. “Em resumo, a equipe que descarrega a ferramenta precisa voltar para casa”, disse Morgese. “E agora eu tenho meio milhão de dólares de material parado do lado de fora.”

A TSMC adiou o início da fabricação de chips na primeira fábrica deste ano para 2025, citando a falta de trabalhadores qualificados necessários para instalar o equipamento. Em julho, o presidente Mark Liu disse que a empresa estava enviando mais técnicos de Taiwan para treinar os trabalhadores locais.

Trabalhadores no saguão das instalações da TSMC em Phoenix Foto: Caitlin O'Hara / The Washington Post

“Estamos nos preparando para a ocasião”, disse Crow. “Não se estala os dedos e, de repente, muda-se a fonte da força de trabalho de engenharia.”

Trabalhadores descarregam uma remessa de cadeiras de escritório nas instalações da TSMC em Phoenix Foto: Caitlin O'Hara / The Washington Post

Os funcionários da Intel se espalharam pelas faculdades comunitárias locais para treinar novos técnicos. Jeffrey Davis é um dos 12 engenheiros da Intel que lideram um curso de nível básico que ensina os alunos a consertar equipamentos usando os macacões da cabeça aos pés exigidos nos pisos imaculados das fábricas.

“Há tantos semicondutores chegando ao Vale que não há pessoas suficientes”, disse Davis durante um intervalo na sala de aula do Chandler-Gilbert Community College. “Tenho visto muitos empregos começando a chegar ao mercado” para técnicos iniciantes, acrescentou ele, com salários iniciais de US$ 24 a US$ 32 por hora.

Uma de suas alunas, Stephanie Lombard, disse que não sabia o que era um semicondutor antes de começar o curso. Mas depois de ser demitida de um emprego na Verizon, ela decidiu tentar. Outros alunos tinham experiência em TI, administração de imóveis e restaurantes. German Rios, ex-técnico de informática, disse que entrou para o curso depois de passar de carro pela gigantesca fábrica da TSMC e se perguntar o que eram os prédios.

Trabalhadores da construção civil de todo o país estão chegando a Phoenix para construir as fábricas, e os sindicatos locais estão intensificando seu recrutamento. O sindicato local dos ferreiros está planejando construir um centro de treinamento adicional para acomodar mais aprendizes, que passam por quatro anos de treinamento em sala de aula e no trabalho na construção de estruturas de aço, geralmente na Intel ou na TSMC. O grupo tem 250 aprendizes, em comparação com 25 há alguns anos, disse o instrutor Aaron McDonald.

Em um sindicato de trabalhadores de chapas metálicas nas proximidades, uma dúzia de aprendizes aprendeu sobre design auxiliado por computador antes de retornar a seus empregos nas fábricas de chips, onde estão instalando quilômetros de dutos de exaustão. Parrish Boggs, 31 anos, aprendiz do terceiro ano, disse que já tinha ouvido falar da Lei dos Chips e do papel que ela desempenhou para atrair os investimentos da fábrica, mas que não dá muita atenção à política. Ele não votou na última eleição presidencial e provavelmente não votará este ano, disse ele.

“Simplesmente nunca tive uma interação positiva com a política”, disse ele. Boggs disse que se sente “muito seguro” em relação ao seu futuro financeiro, devido a todo o trabalho que está sendo oferecido aos trabalhadores de chapas metálicas, que ganham US$ 44,32 por hora e uma pensão quando concluem seu aprendizado.

Gene Edwards, 35 anos, aprendiz do quarto ano, disse que achava que a economia estava “um pouco melhor” ultimamente, citando a queda nos custos de aluguel de sua casa. Na próxima eleição, ele planeja votar em Donald Trump. “Acho que ele fez muito bem para a nossa economia... ele é um homem de negócios”, disse Edwards.

