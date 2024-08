Alto Escalão: Fernanda Guardado vai para BNP Paribas

A nova chefe de pesquisa macroeconômica para América Latina do BNP Paribas Brasil é Fernanda Guardado, ex-diretora de Assuntos Internacionais e Gestão de Riscos Corporativos do Banco Central.

XP Private. Contratou Marcelo Coscarelli (ex-EFG International) como head de private wealth management internacional, baseado em Miami.

Nestlé. Augusto Drumond passa a responder como head de diversidade e inclusão.

LOTS Group. Escolheu para CEO na América Latina Edson Guimarães (ex-McKinsey).

Tempest. João Paulo Lins foi alçado a CEO, em substituição ao fundador Cristiano Lincoln Mattos que fica no conselho consultivo.

Transfero. Anuncia Juliana Felippe (ex-Paxos) como sua nova Chief Revenue Officer (CRO).

BRF. Stanley Andrade lidera a divisão BRF Pet.

Ericsson. João Paulo Seibel de Faria (ex-Patria Investimentos) entra como CFO para o Cone Sul. (ex-Microsoft)

Fast Shop. Paula Akemi (ex-Santander) veio como diretora de serviços.

M. Dias Branco. Anuncia Daniel Ponçano (ex-Cargill) como diretor de food service.

Atento. João Pedro Flecha de Lima (ex-EllaLink) é o novo VP no Brasil.

Realgems. Jorge Carvalho de Oliveira Jr (ex-ACP) assume a presidência.

Basf. Graciela Mognol é a nova diretora de marketing da divisão Agro no Brasil, no lugar de Hugo Borsari, agora VP de Sementes para América do Norte.

Grupo QuintoAndar. Contratou Deborah Abi-Saber (ex-Nubank) como VP de People global.

Dahua Technology. Camila Soncini (ex-Itaú) está à frente do marketing.

Ânima. Janes Fidélis Tomelin (ex-Vitru) é o novo vp acadêmico.

Infracommerce. Daniel Vidotti Prando (ex-Tok&Stok) será CTO e COO.

TEVX Higer. Anuncia Carlos Eduardo Souza seu CEO.

IBRAC. Contratou Enrique Delgado (ex-Columbus Mckinnon) para CEO.

Equipav. Vanderlei Batista (ex-EY) chega como diretor de controladoria.

Jamef Transportes. Trouxe Adriana Boudakian (ex-NotreDame Intermédica) para head de logística hospitalar.

Rennova. Juliana Arrais (ex-Hypera) é a nova diretora de RH.

AVLA. Paulo Oliveira (ex-Bain&Co) ingressa como diretor de operações no Brasil.

OmniK. Anuncia Pedro Scripilliti (ex-Amara Nzero, Totvs) como diretor de canais e parcerias.

Monte Bravo. Contratou para head de soluções patrimoniais Carlos Eduardo Biagioni (ex-EQI Investimentos).

Grand Hyatt São Paulo. Eduardo Bressane entrega o posto de general manager para Gabrielle Espíndola.

Falconi. André Paranhos (ex-Trust) assume como VP com foco em agronegócio.

FutureBrand. Anuncia o diretor de estratégia Rodrigo Marques e o head de design Alexandre Rizzuti.

Souto Correa. Tiago Gomes (ex-Ambiel) entra de sócio na área de Esportes, Jogos e Apostas.

Sólides. Anuncia Wladmir Brandão torna-se diretor de Inteligência Artificial.

Flytour Eventos. Camila Rogério (ex-Avipam) é a nova head de operações.

ABREE. Robson Esteves é o novo diretor presidente da associação.

