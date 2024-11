Alto Escalão: Mudança na divisão de consumo da Bayer

Cristina Hegg foi promovida a CEO de Consumer Health da Bayer no Brasil, no lugar de Sydney Rebello, que passa a presidente da divisão no Conosur.

Cristina Hegg Foto: Divulgação/Vivian Koblinsky/Bayer

Vivara. Otavio Lyra renunciou e para CEO foi eleito Icaro Borrello, antes COO.

Duas Rodas. Rosemeri Francener torna-se presidente, ao passo que Leonardo Fausto Zipf segue como presidente do conselho de administração.

Fundação 1Bi. Kelly Baptista é a nova presidente, após saída de Fabrício Bloisi (CEO da Prosus).

Catraca Livre. Anuncia Júlia Correia (ex-iG) co-CEO, ao lado de Marcos Dimenstein.

Tivit. Rafael Maia (ex-Matera) é quem lidera a Tivit Techfin.

Deezer. Nomeou Pedro Kurtz seu diretor de operações nas Américas.

Publicidade

Ituran. Anuncia André Scotti (ex-Ford) como diretor comercial corporativo.

BBM Logística. Agapito Sobrinho sucede Antonio Wrobleski como presidente.

Scala. O COO Filipe Cotait torna-se CEO, no lugar de José Carlos Pires, agora membro do conselho.

Nuvemshop. Babi Tonhela passa a diretora de estratégia de e-commerce.

Neo & Hypeone. João Oliveira (ex-Linx) ingressa como VP de inovação.

Inter Risk. Ricardo Steiman (ex-Dasa Empresas) está à frente de benefícios.

NEOOH. Contratou Jued Andari (ex-Dream Factory) como diretor de Relações Institucionais.

Publicidade

Charlie. Anuncia Daniel Setton (ex-Bart) como Chief Technology Officer (CTO).

Gedeon Richter. Promoveu Marcele Correia a líder de regulatório para América Latina.

Bureau Veritas. Claudia de Souza (ex-AccorInvest) entra como diretora de RH.

Phisalia. Maurillo Rosa (ex-Pro Nova) está na posição de diretor de operações.

Flora. Felipe Cautella (ex-Germed) é o gerente executivo do canal Farma.

AVLA. Paulo Marchezine (ex-Pottencial) entra como superintendente de novos canais.

Contato: Luana.pavani@Estadao.com