Casamento às Cegas: Humorista mostra como seriam os participantes do reality no mundo corporativo

No reality show Casamento às Cegas: Uma Nova Chance, da Netflix, os participantes buscam um novo amor em cabines isoladas. A temporada mais recente está cheia de polêmicas, tem até integrantes com estereótipos do mundo corporativo. A humorista Luana Zucoloto levou isso para o TikTok, imaginando como alguns dos participantes se comportariam no ambiente de trabalho.

Ela diz que o elenco do reality é igualzinho às personagens que encontramos no trabalho.

Os cinco casais formados nos primeiros quatro episódios

Veja como cada um deles seria no escritório:

Ariela Carasso, a colega bilíngue

Participante Ariela Carasso.

PUBLICIDADE Sabe aquele colega de trabalho que coloca ‘inglês avançado’ no currículo, mas só fez um mês de intercâmbio na Austrália e já se acha fluente? E ainda fica tentando enfiar palavras em inglês no meio da conversa no trabalho? É exatamente esse o perfil que a humorista descreve. “É a do tipo que fica nas reuniões dizendo: whatever (em tradução livre, tanto faz) e responde no e-mail: ASAP (expressão que significa urgência). É uma pessoa chata”, diz Luana Zucoloto.

Patrick Ribeiro, o Faria Limer

Participante Patrick Ribeiro

Para a humorista, o participante Patrick a faz recordar de dois tipos clássicos no trabalho:

O primeiro é aquele estagiário que estudou em uma faculdade de alto padrão, paga pelo pai, que quer que ele seja empresário para assumir os negócios da família.

Mas o jovem não tem muito interesse. Ele é do tipo que não sabe lidar com frustração e vive dizendo para todo mundo que tem três carros na garagem, mas, na verdade, todos são do pai.

A coisa mais inteligente que ele fez foi usar o ChatGPT para descobrir o rolê mais badalado na Vila Madalena. Luana Zucoloto, humorista

Patrick também é parecido com um Faria Limer típico que abriu uma startup de um aplicativo “que ninguém quer usar, mas ele está convencido de que vai ficar milionário. Na real, o aplicativo é uma porcaria,” comenta a humorista.

Alexandre Thomaz, o puxa-saco de chefe

Participante Alexandre Thomaz

Alexandre Thomaz seria o funcionário hétero top que se tornou gerente na empresa por manter boas relações no trabalho.

Ele não sabe executar muita coisa, se acha o dono porque é amigo do CEO. Luana Zucoloto, humorista

Ela o descreve como o cara que se acha o mais bonito e charmoso da empresa. É o tipo que adora fazer piadas sobre os corpos das colegas de trabalho e age como se fosse o máximo

“Me passa aquela vibe de chefe que gosta de gritar com as pessoas e acha que está arrasando”, conclui.

Marília Pinheiro, a “Ameinda” do mundo dos negócios

Participante Marília Pinheiro.

A integrante Marília seria a personificação da “Ameinda”, personagem fictício criado pela humorista Jessica Diniz para definir pessoas workaholics do mundo corporativo.

“Me lembra muito as meninas do setor de marketing que são amigas da Má, da Fê e da Ju”, brinca.

Renata Giaffredo, prometeu tudo, entregou nada

Participante Renata Giaffredo.

Ela é como aquela colega que sabe “vender o peixe” e se encaixa perfeitamente no perfil mais comercial. Na empresa, é 80% relacionamento e só 20% trabalho de verdade.

Promete muito e entrega nada. Luana Zucoloto, humorista.

Para a humorista, também aparenta ser uma pessoa que adora uma fofoca no trabalho, do tipo que fica na copa escutando os comentários alheios.

Vanessa Kurashiki, a certinha do RH

Participante Vanessa Kurashiki.

Ela é a apaziguadora da turma, perfeita para trabalhar no RH e organizar festinhas de fim ano e amigo secreto. Todo mundo adora, mas tem um detalhe: é superburocrática e quer seguir todas as regras ao pé da letra.

É muito caxias. Às vezes, a gente precisa de coisa rápida e quebrar processos. Luana Zucoloto, humorista.

Vanessa seria aquela colega que faz tudo certinho, mas que pode irritar alguns.

Leonardo Plácido, o chefe gente boa da firma

Participante Leonardo Plácido.

Leonardo Plácido é o chefe popular da firma.

“Toda sexta quer fazer happy hour e manda todo mundo sair 17h”, conta. É descrito como livre, leve e solto.

Mas, justo quando todo mundo começa a gostar dele, ele se demite para tirar um ano sabático. E aí, entra o Alexandre Thomaz no lugar, narra a humorista.

Ingrid Santa Rita, amante das planilhas

Participante Ingrid Santa Rita.

A mais cri-cri, ou melhor, criteriosa do setor financeiro é a Ingrid Santa Rita. No começo do mês já está cobrando relatórios e as planilhas de Excel.

“Cadê as contas, cadê os custos? Quem vai pagar o quê? A gente tem dinheiro para pagar isso?”, provoca.

Leandro Marçal, o mais perdido das reuniões

Participante Leandro Marçal.

Leandro Marçal, que se casa com a Ingrid Santa Rita no reality show, é aquele cara na reunião perguntando para os outros colegas:

“Qual é o relatório mesmo? É pra fazer o relatório? Não tinha entendido,” ele diria, meio confuso.

Confira abaixo o vídeo completo da humorista no Tiktok:

E você, com qual perfil mais se identifica no mundo corporativo?