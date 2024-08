Nem todos os cerca de 970 mil candidatos que participaram do Concurso Nacional Unificado (CNU), conhecido como o “Enem dos Concursos”, terão as provas discursivas corrigidas. Os sete blocos temáticos, de nível superior, tiveram provas objetivas, com 70 questões de múltipla escolha, e a prova discursiva, ou seja, com questões respondidas por escrito. Já no bloco oito, de nível médio, houve prova objetiva com 60 questões de múltipla escolha e uma redação. De acordo com os editais, nos dois casos a correção da parte escrita da prova dependerá da pontuação obtida nas provas objetivas.

Nas provas de nível superior, será preciso obter 40% de acerto nas provas objetivas. Já nas de nível médio, serão eliminados os candidatos com aproveitamento inferior a 30% da pontuação. Os candidatos que passarem por esse primeiro corte serão então classificados em rankings, das notas mais altas para as mais baixas - cada cargo terá um ranking. O nome de cada candidato aparece apenas em uma lista, mesmo que esteja concorrendo a mais de um cargo, com base nas suas preferências indicadas no momento da inscrição.

A partir dos rankings, serão corrigidas um número determinado de redações ou questões discursivas. O número de correções será nove vezes maior que o número de vagas para cada carreira. Por exemplo, se o cargo tem cem vagas, os avaliadores irão considerar 900 provas, de 900 pessoas diferentes.

Existe um limite mínimo de dez provas discursivas corrigidas por cargo e especialidade e, no caso de quem se inscreveu para vários, o candidato somente será eliminado do CNU se não for classificado para a correção da prova discursiva de nenhum cargo. De acordo com o edital, essa é uma forma de definir quantas provas discursivas serão corrigidas, sem influência na classificação de cada cargo.

Candidatos chegam para realização do 'Enem dos Concursos' em faculdade no Rio de Janeiro. Foto: Pedro Kirilos/Estadão

Nota final

Corrigida a avaliação discursiva, é calculada a Nota Final Ponderada (NFP) para todos os cargos de cada um dos candidatos, que dá origem à classificação final. Ela é calculada somando as notas das provas objetivas, a pontuação obtida na prova discursiva e a nota da Avaliação de Títulos, se for o caso.

Serão considerados aprovados os candidatos que, de acordo com a Nota Final Ponderada, estiverem classificados até o limite de duas vezes o número de vagas imediatas do bloco temático. O CNU oferta 6.640 vagas, para 21 órgãos federais.

Se, finalizada a avaliação, a pessoa não se classificou para o seu primeiro cargo de preferência, assinalado no momento da inscrição, mas sim para o segundo ou terceiro, ela ainda pode ficar na lista de espera para o cargo que foi sua primeira escolha.

Cronograma do ‘Enem dos concursos’