Gabarito do CNU: confira resultado e próximos passos do Concurso Nacional Unificado

Agora, com a divulgação dos gabaritos, os candidatos têm entre essa terça (20/8) e quarta-feira (21/8) para interposição de eventuais recursos em relação às questões formuladas. Para entrar com o recurso, é necessário que o candidato acesse a área específica em que fez a inscrição, no site da Fundação Cesgranrio. O endereço é o https://cpnu.cesgranrio.org.br/login .

Nesta segunda-feira, 19, A ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, afirmou que a previsão é de que as convocações do Concurso Nacional Unificado comecem em novembro. Segundo nota do ministério, os cadernos de provas já haviam sido disponibilizados na noite de domingo, 18. O próximo passo, segundo o cronograma do edital, é a divulgação do cartão-resposta, que será disponibilizado no dia 10 de setembro.