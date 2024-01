Apesar de parecer um sonho viajar de graça, a vida em um navio é intensa. Com contratos que vão de 6 a 7 meses a bordo, os tripulantes trabalham todos os dias sem folgas. Estar longe da família e amigos também é desafiador. Além disso, às vezes o navio passa por tempestades, o que pode causar enjoo e mal-estar.

O salário depende do cargo e da companhia. Por exemplo, o trabalho de vendedor em lojas paga em média US$ 900 (R$ 4,6 mil), mais comissões de vendas, podendo chegar a um salário médio de US$ 1.500 a US$ 3.000 (R$ 7,7 mil a R$ 15,4 mil) por mês, segundo Junior. Em agências de recrutamento especializado, há vagas de barista com salário de US$ 2.800 (R$ 14,4 mil) mais comissões ou garçom com remuneração de US$ 3.045.