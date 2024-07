Quer trabalhar no Brasil, mas ganhando em dólar ou euro? Há demanda para isso. Foi registrado aumento de 43% no número de brasileiros contratados por empresas internacionais entre 2022 e 2023.

PUBLICIDADE Os salários para profissionais brasileiros também se destacaram, com alta de 75% em comparação com 2022. Os dados são do Relatório Global de Contratações Internacionais da Deel, empresa global em gestão de pessoas e folha de pagamento. Além de receber um salário em dólares morando no Brasil, a flexibilidade e a liberdade também são razões que pesam na balança no momento em que o profissional escolhe trabalhar para fora, afirma a especialista em carreira remota internacional Tammy Silva.

Enquanto, muitas empresas no Brasil possuem uma cultura de microgerenciamento, as internacionais que contratam brasileiros de forma remota, em geral, já oferecem uma gestão mais flexível. Tammy Silva, especialista em carreira remota internacional

Embora apenas uma pequena parte da população tenha acesso ao inglês, com somente 5% falando o idioma, de acordo com um estudo do British Council, aqueles que dominam a língua estrangeira não se limitam aos salários base do mercado de tecnologia nacional. É o que avalia Gabriel Bortolot, cofundador do #jobnagringa, empresa que oferece cursos preparatórios e mentoria de carreira para quem deseja trabalhar no exterior.

“Enquanto o teto de tecnologia no Brasil é de R$ 20 mil, lá fora esse valor é o piso. É uma exportação de serviços, pois continuamos no País, pagando impostos e consumindo aqui.”

Confira abaixo lista de empresas estrangeiras com vagas remotas disponíveis para brasileiros:

1. Ulula

A empresa canadense de software e análise para setores de manufatura, agronegócio e mineração está com três vagas abertas.

As oportunidades são para os cargos de gerente de programa, desenvolvedor front-end, UI/UX (design e desenvolvimento de projeto) e desenvolvedor de software. Esta última opção é preferencialmente destinada a profissionais de determinadas regiões, incluindo a América do Sul.

A plataforma de recrutamento Glassdoor estima que um profissional no cargo de técnico de suporte em telecomunicações na Ulula pode ganhar até US$ 65 mil por ano (cerca de R$ 363 mil), o que equivale a aproximadamente R$ 30 mil por mês.

Clique neste link para mais informações.

2. Flatirons

A Agência de software disponibiliza quatro oportunidades na área de tecnologia. Todas exigem que os candidatos tenham proficiência em inglês e estejam disponíveis para trabalhar no horário padrão do leste dos EUA. As vagas são destinadas a profissionais da América Latina, com uma carga horária de 40 horas semanais.

Entre os benefícios citados no anúncio, a empresa oferece um bônus anual de US$ 1 mil para educação continuada, 15 dias de folga por ano, feriados locais e licença parental.

As oportunidades são para designer de produto sênior, desenvolvedor sênior ruby on rails, desenvolvedor fullstack sênior e engenheiro react native sênior.

Detalhes a respeito das qualificações necessárias e atribuições do cargo na página oficial da empresa no LinkedIn. Clique aqui.

3. Black & White Zebra

A Companhia de tecnologia com sede em Vancouver (Canadá) está com cinco vagas disponíveis. Confira detalhes de alguns cargos:

Gerente de conteúdo SEO: exige comprovação de mais de 4 anos de experiência em SEO desenvolvendo estratégias editoriais de SEO bem-sucedidas. Remuneração anual na faixa de 90 mil a 100 mil dólares canadenses (R$ 408 mil, o que equivale a cerca de R$ 34 mil por mês). Veja detalhes. Engenheiro de software: é necessário ter mais de 5 anos de experiência na função. Nesta vaga, é possível trabalhar remotamente ou em regime flexível, se estiver em Curitiba. Exige boa comunicação em inglês. Mais informações aqui. Representante de desenvolvimento de negócios: o responsável por aumentar a receita do programa pay-per-lead (PPL) da empresa, vai atuar como consultor de software. A posição exige conhecimento sólido de software SaaS. Conforme o anúncio, o salário anual está na faixa de 60 mil a 70 mil dólares canadenses (R$ 285 mil ao ano ou R$ 23 mil por mês).

4. Teem

A remuneração anual do cargo varia entre US$ 140 mil e US$ 170 mil (R$ 790 mil a R$ 960 mil). Confira detalhes neste link.

6. Elevate Teams

Empresa americana no mercado de seguros, com foco em vagas de atendimento ao cliente. No momento, há uma oportunidade. Veja mais.

Requisitos: conversação em inglês em nível C1/C2, escrita e conversação em espanhol nativo ou fluente (ambos os idiomas são obrigatórios). Pelo menos 2 anos de experiência em funções de atendimento ao cliente. Disponibilidade para trabalhar de segunda a sexta, das 9h às 18h, nos fusos horários dos EUA.

Preferencialmente, é necessário ter um diploma universitário ou estar a menos de 12 meses da formatura. Caso não possua um diploma, uma experiência profissional mais ampla é exigida.

O salário inicial é de US$ 4/hora (R$ 22,50). Supondo que uma pessoa trabalhe de segunda a sexta-feira, 8 horas por dia e 22 dias por mês, a remuneração mensal seria de US$ 700 (R$ 3.950).

Clique aqui para outras informações da empresa.

7. Sigma Software

A corporação europeia com foco em tecnologia está com 15 vagas remotas abertas.

A procura é por engenheiro de dados, desenvolvedor java sênior, desenvolvedor javascript, engenheiro de automação, engenheiro de manutenção de software, especialista em suporte técnico e coordenador de projeto. A empresa não revelou os salários.

Os detalhes das vagas estão disponíveis neste link.

8. Change.org

A britânica Change.org está buscando um gerente sênior de marketing de ciclo de vida para liderar a estratégia de ciclo de vida dos produtos e desenvolver etapas-chave da jornada do cliente.

O cargo é para profissionais com no mínimo 6 anos de experiência em marketing de ciclo de vida, preferencialmente em mercados de grande escala, e-commerce ou empresas de tecnologia B2C. Também é necessário ter mais de 2 anos de experiência em gestão de equipes e domínio de plataformas de marketing multicanal (como Iterable ou Braze).

Profissionais que estejam em Argentina, Brasil, México, Reino Unido e Estados Unidos estão aptos a participar. O salário anual de um Senior Lifecycle Marketing Manager é de 82.500 libras esterlinas (R$ 599 mil), descreve o anúncio da vaga. Isso dá quase R$ 50 mil por mês. Clique aqui.

9. Grafana Labs

A companhia de dados Grafana Labs, dos EUA, está em busca de um engenheiro front-end sênior no Brasil. A faixa de remuneração anual para esta função é de R$ 430 mil a R$ 516 mil (o que dá de R$ 36 mil a R$ 43 mil por mês).

É necessário ter sólida experiência Electron.js e com aplicativos de página única conectados a serviços REST/APIs. As inscrições terminam em 26 de setembro.

Saiba mais neste link.

Além dessa vaga, a empresa está com mais de 30 oportunidades disponíveis. Há opções nos setores de suporte ao cliente, finanças, marketing, design de produto, gestão de produtos, base de dados, segurança, vendas, autoatendimento e engenharia de soluções.

10. Radix

É uma empresa global de tecnologia, que conta hoje com colaboradores na Europa, Ásia, América do Norte e Austrália.

Segundo informações da empresa, no momento, os cargos que mais contratam fora do Brasil são gerentes, coordenadores e consultores. Também há uma demanda para desenvolvedor de software fora do País, como na China e EUA.

No entanto, é importante estar atento no momento da candidatura, pois só recebem em dólar aqueles que participam de processos seletivo da Radix EUA.

As vagas são divulgadas na página oficial da empresa no LinkedIn.

Esta lista de vagas contou com o suporte da especialista em carreira remota internacional Tammy Silva e do cofundador do #jobnagringa Gabriel Bortolot.