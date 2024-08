O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) registrou 90.792 candidatos inscritos no concurso público para preenchimento de cargos de nível superior, que encerrou o prazo de inscrições no último dia 19 de agosto. Segundo o banco, este é o maior número de inscritos já registrado para um concurso na sua história, considerando apenas vagas que exigem formação específica. A procura aumentou mais de 40% em relação ao último concurso, de 2012, que teve 63 mil concorrentes de nível universitário.

A oferta inicial é de 150 vagas para o cargo de analista e outras 750 para formação de cadastro de reserva. O salário é de R$ 20,9 mil, com carga horária de 35 horas semanais. Os candidatos também contam com a possibilidade de ascensão de carreira e receberão benefício de assistência à saúde, assistência educacional (auxílio babá, creche e ensinos fundamental e médio) e plano de previdência complementar.

Oferta inicial é de 150 vagas para o cargo de analista e outras 750 para formação de cadastro de reserva; salário é de R$ 20,9 mil. Foto: Paulo Vitor/Estadão

A área de Engenharia lidera o número de inscrições, com 15.157 candidatos. Veja abaixo o número total de inscritos por área:

Engenharia: 15.157 inscritos

Direito: 13.765 inscritos

Administração: 13.657 inscritos

Ciência de Dados: 8.321 inscritos

Comunicação Social: 8.095 inscritos

Analista de Sistemas - Desenvolvimento: 6.483 inscritos

Economia: 6.383 inscritos

Ciências Contábeis: 6.272 inscritos

Arquitetura e Urbanismo: 4.581 inscritos

Analista de Sistemas - Suporte: 3.468 inscritos

Psicologia Organizacional: 2.456 inscritos

Analista de Sistemas - Cibersegurança: 1.496 inscritos

Arquivologia Digital: 658 inscritos

PUBLICIDADE Todas as ênfases exigem formação específica, com exceção da nova ênfase em Ciência de Dados, que requer graduação superior em qualquer área de atuação. Para os profissionais das áreas de Administração, Ciências Contábeis, Direito, Economia, Engenharia e Psicologia Organizacional, também é exigido o registro no respectivo conselho ou ordem profissional.

Mais de 20% dos candidatos com inscrição confirmada se declararam pessoas negras (17,2%) ou pessoas com deficiência (3,3%) e concorrerão também às vagas reservadas para ações afirmativas, informou o BNDES. É a primeira vez que o banco reservou uma cota de 30% para pessoas negras. O último processo seletivo de pessoal do banco foi lançado em 2012 - antes, portanto, da lei que trata da reserva de vagas para cotas raciais. Já o percentual de vagas para pessoas com deficiência foi aumentado de 5% para 15%.

Cronograma

As inscrições para o Concurso BNDES 2024 ficaram abertas entre os dias 26 de julho e 19 de agosto, na página da Fundação Cesgranrio, banca organizadora do certame. As provas serão aplicadas no dia 13 de outubro, em todas as capitais brasileiras. No turno da manhã, os candidatos realizarão a prova objetiva, com duração de quatro horas, e, pela tarde, farão a prova discursiva, também com quatro horas de duração. A divulgação do resultado final do concurso acontece em 30 de janeiro de 2025.