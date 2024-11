Berto aponta que, do ponto de vista do empregador, as três principais vantagens são:

Trabalhar a qualificação do profissional, o que ajuda a melhorar processos que já existem ou a corrigir lacunas.

Ser uma estratégia de retenção de talentos, já que a pessoa se sente valorizada e segura. Isso também pode impactar positivamente na produtividade e no desempenho.

Os ganhos na performance e resultados. Se a análise dos pontos a serem desenvolvidos foi bem executada, o profissional vai adquirir habilidades para resolver os desafios de uma maneira estruturada.

Já para o profissional esse investimento significa:

A possibilidade de expansão do networking ao conhecer pessoas com experiências diferentes, mas com os mesmos objetivos.

O desenvolvimento do pensamento estratégico, ao ser desafiado a pensar de maneiras diferentes e encontrar novas fontes de soluções para antigos problemas.

Um ambiente de controle e segurança onde é possível testar ideias e ver o que tem mais chances de funcionar na prática a curto, médio e longo prazos.

Cuidados importantes

O gerente da Robert Half destaca que a empresa precisa comunicar para todos os funcionários os critérios para oferecer o investimento a um profissional ou a um grupo, já que ruídos na comunicação podem gerar insatisfação por parte de quem não foi contemplado.