Valorizar marcas, atrair talentos e melhorar a performance e os resultados de empresas de todo o Brasil. Essa é a missão do Prêmio Lugares Mais Incríveis Para Trabalhar, que reconhece as empresas com as melhores práticas de gestão de pessoas e com ambientes de trabalho mais saudáveis para os colaboradores. Esta é a primeira edição em que a FIA Business School, uma das principais escolas de negócios do País e responsável pela pesquisa que antecede a premiação, se une ao Estadão.

Desde 2006, a iniciativa certifica empresas que atingem uma pontuação mínima em uma pesquisa de clima e destaca, em evento ao fim do processo, aquelas que garantirem as maiores notas nessa avaliação. A premiação é dividida em três categorias, dependendo do tamanho das empresas – até 300 funcionários; de 301 a 1.500 funcionários; e mais de 1.500 funcionários.

Rita Lisauskas, gerente de conteúdo do Estadão; Rodrigo Flores, diretor de Publishing House do Estadão; e André Fischer, líder da pesquisa pela FIA Foto: Helcio Nagamine

“O objetivo da pesquisa não é impactar exclusivamente as organizações participantes, mas também disseminar referência em gestão, tanto em práticas como em qualidade no ambiente de trabalho. Esse debate se dá em nível acadêmico e também na sociedade, com a importante divulgação do Estadão, que fala com lideranças e executivos do mundo organizacional”, afirma um dos líderes da pesquisa, André Fischer, coordenador do Programa de Estudos em Gestão de Pessoas (Progep) da FIA Business School.

Parceria

O lançamento da edição de 2024 da pesquisa ocorreu nesta quarta-feira, 6, em evento no Auditório FIA em Pinheiros, zona oeste de São Paulo. “Celebramos a parceria de duas instituições que são referência em seus campos de atuação. A FIA é um centro de excelência de pesquisa e ensino de administração e negócios no Brasil, e o Estadão celebra 150 anos de serviços prestados ao País”, diz o diretor de Publishing House do Estadão, Rodrigo Flores.

Ainda de acordo com Flores, o Estadão terá importante papel na publicação de conteúdo especializado a partir dos dados coletados pela pesquisa. “É um material riquíssimo e que servirá de insumo para produção de reportagens que mantenham o tema quente na discussão social. Se a gente acredita que o desenvolvimento do País e o crescimento econômico virão de iniciativas do setor privado, é fundamental que se dê visibilidade para o elo mais importante desse processo, que é o capital humano das empresas.”

Inscrições

A inscrição de empresas é gratuita e vai até o dia 30 de maio. São aceitos negócios privados, instituições públicas, organizações do terceiro setor e cooperativas – é necessário, porém, ter pelo menos 50 colaboradores. Todos os funcionários devem ser convidados a responder ao questionário sem custo, incluindo os com carteira assinada, prestadores de serviços como pessoa jurídica e estagiários. Só não participam terceirizados e jovens aprendizes. O questionário precisa atingir uma amostra mínima, que varia a depender do número total de colaboradores.

Os dados serão apurados até o dia 30 de junho, com os resultados abertos às empresas em sete dias após a conclusão da coleta. No mês de julho, as empresas com maiores pontuações passarão por um processo de auditoria de práticas e, em outubro, será divulgado o resultado geral, com evento de premiação.

A pesquisa usa a metodologia FEEx, original do centro de ensino, para avaliar a gestão da experiência dos colaboradores. São dois pilares: o comprometimento organizacional afetivo, formado por alinhamento de valores, objetivos e políticas, disposição para atuar e intenção de permanecer na empresa, e o suporte organizacional, com influência de bem-estar e finanças pessoais dos funcionários, além de temas como gestão de talentos, diversidade e inclusão.

Para fazer a inscrição, acesse este link.