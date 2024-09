RESUMO: Este texto discute o que considerar antes de tomar a decisão de fazer um MBA (Master of Business Administration). É fundamental avaliar seus objetivos de carreira e o momento profissional. É necessário também entender o perfil de quem deve fazer ou não um curso desse tipo. Quais são os benefícios e os requisitos? Entre os benefícios, estão desenvolvimento de habilidades de liderança, networking, visão estratégica, atualização sobre as últimas tendências do mercado. Podem ser citados entre os requisitos itens como maturidade profissional, disponibilidade de tempo e flexibilidade para atividades presenciais.

Responda a este quiz para descobrir se é a hora de entrar num MBA.



O que é MBA?

No Brasil, o MBA é considerado um curso lato sensu (sentido amplo), sendo reconhecido como uma especialização. Segundo a diretora do Executive MBA da Fundação Dom Cabral, Carla Arruda, o conceito tem sido distorcido no Brasil.

O conceito de MBA foi deturpado. Hoje é usado para nomear qualquer pós-graduação ou especialização. No entanto, a essência de um MBA, globalmente, é ser um programa generalista, não especializado. Formamos líderes sistêmicos, com uma visão ampla do negócio, e não um MBA em marketing ou finanças, essas são especializações. Carla Arruda, diretora do Executive MBA da Fundação Dom Cabral

O MBA tradicional pode ser uma boa opção para profissionais em carreiras intermediárias. No entanto, é indicado fazer uma especialização antes de entrar em um programa desse tipo. O MBA Executivo exige em torno de 10 anos de experiência e pelo menos cinco anos em cargos de gestão de pessoas ou de projetos.

Para quem deseja dar um salto na carreira, principalmente profissionais que estão em cargos de nível gerencial, o MBA é uma forma de fortalecer o preparo acadêmico e obter referências externas, avalia Fernando Andraus, sócio da MAIO Executive Search, consultoria especializada em sucessão de CEOs e seleção de profissionais do alto escalão. Segundo Ana Guimarães, diretora de recrutamento executivo da Robert Half, a decisão de investir em um MBA deve ser baseada em uma análise detalhada e cuidadosa dos principais objetivos profissionais e do perfil pessoal do executivo(a).

A escolha do programa deve estar alinhada com as habilidades e a perspectiva de carreira do executivo. Assim evita que seja apenas algo no currículo sem aplicação prática. Ana Guimarães, diretora de recrutamento executivo da Robert Half

Para saber se é hora ou não de fazer um MBA, é fundamental avaliar seus objetivos de carreira e o momento profissional. Foto: Studio Romantic - stock.adobe.com

4 critérios para entender se está na hora de fazer um MBA

1) Exercite o autoconhecimento: é essencial entender o próprio momento de carreira, os objetivos profissionais e o tipo de desenvolvimento de que necessita.

Para se autoconhecer, responda às seguintes perguntas

Tenho quantos anos de carreira?

Qual é a minha experiência em gestão de pessoas ou projetos?

Terei tempo para me dedicar em um curso de longa duração?

O que desejo aprender?

2) Descubra qual é o seu objetivo: o MBA pode ser uma ferramenta para receber promoção no trabalho, ampliar o networking, explorar novas áreas de conhecimento ou até mesmo mudar de área. O foco depende da meta escolhida pelo estudante.

Você quer conhecer outras pessoas, ampliar suas oportunidades, empreender ou sair da empresa? Carla Arruda

3) Pesquise as instituições: é fundamental analisar as opções disponíveis no mercado, tanto no Brasil quanto no exterior. Conversar com coordenadores de programas e ex-alunos é uma etapa importante para entender os diferenciais de cada instituição e verificar qual se encaixa mais com o seu objetivo.

Para além do site, as escolas oferecem momentos de discussão com os gestores e os coordenadores do programa. Os profissionais também podem conversar com ex-estudantes. Veja se o MBA vai ao encontro das suas necessidades (promoção, aprendizado contínuo, networking, experiência internacional). Carla Arruda, diretora do Executive MBA da Fundação Dom Cabral

4) Identifique o seu perfil: o candidato deve avaliar se o seu perfil está alinhado com o que a instituição busca. Por exemplo, alguns MBAs podem exigir experiência em gestão e liderança, além de proficiência em inglês.

Na Fundação Dom Cabral, por exemplo, o candidato é entrevistado por um psicólogo para avaliar a motivação, o tempo de dedicação e a capacidade de equilibrar o MBA com a vida pessoal e profissional.

Veja se o MBA é realmente para você no quadro abaixo:

Entenda seu momento de carreira Este teste ajuda a definir se você deve fazer um MBA agora

Não cometa estes erros

Se estiver em dúvida, é melhor evitar os seguintes pontos na hora fazer um MBA:

A seleção de opções acima considerou cursos com informações atualizadas, vagas disponíveis e oferecidos por instituições credenciadas pelo MEC.

O que o mercado exige?

O MBA é importante em estágios intermediários da carreira, mas não tem tanto peso para profissionais em cargos mais avançados, como diretores e conselheiros.

A avaliação é de Fernando Andraus, da Maio Executive Search. Para profissionais em cargos mais seniores, as experiências acumuladas ao longo da carreira são mais relevantes.

A formação acadêmica tem um peso menor em um processo seletivo para diretores e conselheiros, mas certamente é um diferencial importante em fases intermediárias de carreira. Fernando Andraus, sócio da Maio Executive Search

Andraus acrescenta que, em nichos específicos, como consultorias estratégicas e bancos de investimento, o MBA, principalmente internacional, ainda é considerado essencial.

Para profissionais mais seniores, o MBA fez a diferença em um estágio anterior da carreira. Muitos focam em programas avançados de educação continuada e cursos de curta duração.

Programas como o Advanced Management Program (AMP) e o Owner/President Management (OPM) de Harvard são voltados para presidentes e proprietários de empresas.

Mesmo com as considerações, Andraus ressalta que o MBA segue relevante como indicador de repertório para quem está em fases intermediárias da carreira, como gerentes ou coordenadores.

Bônus: de olho em cursos que não são MBAs

Existem ofertas no mercado que utilizam o termo MBA de forma indevida. Segundo Carla Arruda, da FDC, esses “falsos MBAs” - muitas vezes divulgados virtualmente - oferecem programas de curta duração que não têm a profundidade e a credibilidade de um verdadeiro MBA.

“Esses programas, que prometem de tudo, podem ser bons para desenvolver networking e trazer executivos para palestras, isso é importante. Mas é um extra, um bônus. Não estou minimizando o que fazem, mas a forma como vendem é errada”, avalia.

A diretora enfatiza que os cursos são regulados pelo Ministério da Educação (MEC). Programas que não possuem essas características não devem ser conceituados como MBA.

Atenção: toda pós-graduação no Brasil deve ser reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). Desconfie de cursos que não possuem essa certificação.