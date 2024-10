O ranking anual do jornal inglês Financial Times selecionou os 100 melhores programas de MBAs Executivos do mundo para gerentes seniores em 2024. Não há nenhuma escola de origem brasileira na lista, mas em 13º lugar está uma unidade da francesa Skema Business School que funciona em Belo Horizonte (MG).

Entre os critérios do ranking, está definido que o programa do curso não pode durar mais que três anos e que os ex-alunos devem ter pelo menos 10 anos de experiência profissional. Também há exigência de a instituição ser credenciada pela Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB) ou pela European Quality Improvement System (Equis).

A seleção do Financial Times coleta os dados por meio de duas pesquisas online, em que considera as escolas participantes e os ex-alunos dos programas. No caso dos ex-estudantes, o ranking geral reúne seis critérios de classificação:

Salário atual

Aumento salarial

Progresso na carreira

Experiência de trabalho

Objetivos alcançados

Rede de ex-alunos

O processo de seleção também avalia outros critérios sobre as instituições, como corpo docente feminino, corpo docente com doutorado, conselho internacional, número de artigos publicados pelos professores, proporção de horas de cursos dedicadas a ética, questões sociais e ambientais.

As universidades/escolas que tenham produzido relatório de auditoria de emissões de carbono recebem crédito extra.

O MBA Executivo da China Europe International Business School, de Xangai, foi eleito o melhor do mundo pelo ranking. Foto: China Europe International Business School/Reprodução

Brasil ficou de fora da disputa

Desta vez, o ranking do Financial Times que avalia os melhores MBAs Executivos não incluiu escolas brasileiras, mas em outros momentos, sim.

Em 2023, a Fundação Dom Cabral (FDC) foi eleita a 7ª melhor escola de negócios do mundo pelo ranking. A Fundação Getulio Vargas (FGV EAESP) também figurou na lista, em 36° lugar.

No começo deste ano, a FDC se manteve no ranking, sendo reconhecida como a 5ª melhor escola de educação executiva em Programas Abertos e 10ª em Programas Customizados. Mais detalhes aqui.

Lista dos melhores programas do mundo

Nesta edição, é a primeira vez que um MBA de uma única escola da Ásia-Pacífico ocupa o topo do ranking. Saiba de alguns dados desta edição:

Os ex-alunos da instituição China Europe International Business School (Ceibs), de Xangai , possuem o segundo maior salário médio, com $ 536.759 (R$ 3.039.746,73).

, possuem o segundo maior salário médio, com $ 536.759 (R$ 3.039.746,73). A maior remuneração atual são os ex-alunos da Washington University Olin, com US$ 627.737 (R$ 3.554.968,79). A universidade ocupa o 3º lugar no ranking geral.

Em 4º lugar, o MBA da Iese, da Espanha, tem a maior proporção de estudantes internacionais. Confira abaixo a lista das 10 melhores escolas do ranking:

China Europe International Business School (China/Suíça/Gana) ESCP Business School (França/Alemanha/Reino Unido/Itália/Espanha/Polônia) Washington University Olin (China/EUA) IESE Business School (Espanha/EUA/Alemanha) Trium: HEC Paris/LSE/NYU: Stern (França/EUA/Reino Unido) MIT Sloan (EUA) Arizona State University: WP Carey (China/EUA) EMBA-Global: Columbia/LBS (EUA/Reino Unido) Insead (França/Emirados Árabes/Cingapura) Fudan University School of Management (China)

Clique aqui para acessar a lista completa dos 100 melhores MBAs do mundo.