Shopee: feita por brasileiros para todo o Brasil

A Shopee acaba de completar quatro anos desde que habilitou os vendedores brasileiros na plataforma, que hoje já somam mais de 3 milhões registrados. Atualmente, 9 em cada 10 vendas são desses lojistas nacionais. Um dos segredos desse crescimento são a dedicação e o compromisso da companhia em apoiar o empreendedorismo local, ajudando pequenas e médias empresas a prosperar na economia digital por meio de diversas iniciativas que incluem as campanhas mensais do aplicativo, capacitação profissional e, mais recentemente, a ferramenta de Shopee Lives.

Para seguir nesse ritmo, a Shopee conta com um time de mais de 15 mil colaboradores em todo o território brasileiro. As áreas vão de vendas a logística, passando por marketing, operações, desenvolvimento de negócios, dados e tecnologia, com pessoas atuando em dois escritórios em São Paulo, 11 centros de distribuição e mais de 100 hubs por todo o País.

Além disso, a empresa realiza programas de trainees, estagiários e aprendizes, que desenvolvem e oferecem oportunidades a jovens, capacitando-os tecnicamente e abrindo as portas para o mercado de trabalho.

Vinícius V., de 20 anos, ingressou na empresa como aprendiz em 2023 e, em maio deste ano, foi efetivado como funcionário na área de Marketing. Ele cuida, entre outras atribuições, das ações ligadas à responsabilidade social, que abrange parcerias com organizações em áreas ambientais e sociais que fazem parte da seção Shopee Doações, e do voluntariado corporativo, no qual se engajam times de todos os departamentos, em ações como Cartinhas de Natal, que presenteia crianças em situação de vulnerabilidade, e de plantio de árvores no Parque Tietê

Divulgação/Shopee Foto: Divulgação/Shopee

Estrutura horizontal e colaborativa “Procuramos construir o futuro com base em uma cultura organizacional que promova a inovação, a diversidade e o desenvolvimento pessoal e profissional dos colaboradores”, diz Karina Hartung, líder de Pessoas na Shopee.

Com ambiente de trabalho horizontal, ou seja, sem limitar a estrutura organizacional à hierarquia, as interações profissionais na Shopee fluem de maneira orgânica, sem distinções de cargo. A autonomia é valorizada, de maneira que cada pessoa é dotada de liberdade ao assumir suas tarefas e decidir os caminhos da sua carreira. “Queremos construir nossa história potencializando e desenvolvendo as características únicas de cada um dos colaboradores”, diz a líder de Pessoas.

Em seu manifesto de Marca Empregadora, a Shopee traz as diretrizes sobre o respeito ao jeito de ser e agir singular de cada funcionário: “O que te faz único, nos faz melhores” é o mote. A crença da empresa é que, ao juntar as habilidades, o trabalho fica mais fácil e eficiente.

Uma das evidências sobre o fenômeno de busca pela integração de pensamentos e opiniões é a profusão de espaços existentes nos prédios administrativos. Há espaços de todos os tamanhos e tipos, abertos e fechados, com e sem portas, localizados em ambientes confortáveis e amplos, para que a busca de soluções seja sempre uma tarefa conjunta. As áreas trabalham de forma colaborativa e multissetorial, onde todos colaboram para o sucesso; caso uma pessoa ligada ao desenvolvimento de negócios encontre uma barreira a ser transposta, poderá entrar em campo para auxiliar e talvez oferecer uma grande ideia para alavancar vendas. Por que não? Todas as contribuições são respeitadas e ninguém é rotulado. A missão em comum é a transformação da vida dos brasileiros (para melhor) por meio da tecnologia.

Curiosidade, energia, flexibilidade para recalcular rotas quando necessário, vontade de aprender e destemor em relação aos erros cometidos no processo, já que inevitáveis, são algumas capacidades valorizadas. O bom humor e a diversão também fazem parte do dia a dia. Se estão acontecendo as Olimpíadas, por exemplo, entra em campo o time de designers para criar uma imagem do cachorro Shopito, mascote da marca, em uma aventura sobre o skate. Há meme novo na comunidade online e o colega ainda não viu? Compartilhar e rir junto é a pedida.

Divulgação/Shopee Foto: CBELLI

Victória L., mulher trans, atua na Shopee há três anos na área de redes sociais. À frente do perfil do X, a profissional interage com os seguidores da marca, os chamados Shopeelovers, com bom humor e muita agilidade, lançando cupons, montando promoções e gerando engajamento. “Construímos uma comunidade ao nosso redor. As pessoas conversam com a marca como se fosse um amigo. Alguém chega online se lamentando porque terminou o namoro? Vou lá e lanço: ‘Chora não, amanhã tem cupom’ e o clima melhora”, relata.

Grupos de afinidade

Ao tomar como objetivo desenvolver o letramento e a multiplicação de informações importantes sobre temas de diversidade, o marketplace criou grupos de afinidade, liderados por colaboradores que compartilham marcadores sociais ou possuem interesse em aprender mais sobre eles. Atualmente, estão ativos quatro grupos: equidade racial; equidade de gênero; pessoas com deficiência e grupo LGBTQIAP+.

O senso de pertencimento é mais do que um conceito – é uma prática cotidiana que permeia todas as ações. Para garantir que todos se sintam valorizados e integrados, a empresa conta com grupos dedicados que organizam palestras e eventos focados em inclusão. Essas iniciativas garantem que cada colaborador, independentemente de sua origem ou identidade, se sinta parte de um ambiente acolhedor e inclusivo.

Programas de capacitação profissional Na Shopee, o desenvolvimento profissional é também uma prioridade, refletida em programas de capacitação que buscam fortalecer tanto as habilidades técnicas quanto comportamentais de cada um. “Reconhecemos que a educação contínua é essencial para o crescimento individual e coletivo, e por isso implementamos uma série de iniciativas voltadas para diversas esferas de atuação”, comenta Karina. Os programas de capacitação da empresa focam três pilares principais: carreira e desenvolvimento, impacto na jornada do colaborador, e entrega de resultados. São cursos, treinamentos e workshops multidisciplinares que garantem que as pessoas estejam alinhadas com as estratégias corporativas de longo prazo da empresa, além de reforçar o senso de propósito e pertencimento. Para complementar, o marketplace disponibiliza uma plataforma interna de e-learning com treinamentos de hard e soft skills. Esse sistema permite que todos possam aprender no seu próprio ritmo, facilitando o equilíbrio entre desenvolvimento profissional e as demandas do dia a dia.

“As pessoas são a nossa razão de existir. A Shopee trabalha para que o consumidor e o vendedor saibam que sempre vamos nos dedicar de maneira singular a cada etapa da jornada”, finaliza Hartung.