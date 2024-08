O Superior Tribunal de Justiça (STJ) divulgou nesta segunda-feira, 19, o edital do concurso público destinado à formação de cadastro reserva para cargos de analista judiciário em diversas especialidades, com salário de R$ 12.455,30. O concurso exige nível superior. As inscrições serão do dia 30 de agosto ao dia 20 de setembro, com provas previstas para ocorrerem no dia 1º de dezembro. Esse será o primeiro concurso do STJ após seis anos. O último foi realizado em 2018 e o seu prazo de validade terminou em fevereiro deste ano.

De acordo com o STJ, o concurso será realizado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) e irá ocorrer em Brasília, em etapa única de caráter eliminatório e classificatório, com provas objetivas e discursivas para todos os cargos. Também serão exigidos testes de aptidão física (TAF) específicos para os candidatos ao cargo de analista judiciário na especialidade de inspetor da polícia judicial. As vagas são para a sede do STJ, localizada no Distrito Federal.

Sede do STJ em Brasília; órgão publicou edital de concurso para formação de cadastro reserva. Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Como se inscrever

PUBLICIDADE As inscrições poderão ser realizadas a partir do dia 30 de agosto, na página do Cebraspe, disponível neste link. Durante o período de solicitação de inscrição, o candidato deverá escolher a área de especialidade e informar se precisa de atendimento especializado ou se deseja concorrer às vagas reservadas. De acordo com o edital, o STJ reservou 5% das vagas para pessoas com deficiência e 20% para candidatos autodeclarados negros. Além disso, o concurso disponibilizou 3% das vagas para candidatos indígenas. Em seguida, o candidato deverá efetuar o pagamento da taxa de inscrição por meio da Guia de Recolhimento da União (GRU Cobrança) gerada pela página de acompanhamento do concurso. A taxa de inscrição é de R$ 120 e pode ser paga em qualquer banco. O pagamento via Pix também está disponível e deve ser realizado por meio do QR Code apresentado na própria GRU.

Isenção

O candidato que deseja solicitar isenção total de pagamento do valor de inscrição deve comprovar ser membro de família de baixa renda por meio do Número de Identificação Social - NIS, atribuído pelo Cadastro Único. Doadores ou doadoras de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde também podem solicitar a isenção.

Veja a seguir as especialidades.

Área administrativa

Sem especialidade

Inspetor da polícia judicial

Publicidade

Área apoio especializado

Análise de sistemas de informação

Arquitetura

Biblioteconomia

Comunicação social

Contadoria

Enfermagem

Engenharia civil

Engenharia elétrica

Engenharia mecânica

Medicina – ramo cardiologia

Medicina – ramo clínica geral

Medicina – ramo ortopedia

Odontologia – ramo dentista

Pedagogia

Psicologia

Suporte em tecnologia da informação

Área judiciária

Sem especialidade

Etapas

Provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório;

Prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório;

Teste de aptidão física, de caráter eliminatório, somente para o Cargo 2: Analista Judiciário - Área: Administrativa - Especialidade: Inspetor da Polícia Judicial.

Cronograma

Período de inscrições: 30 de agosto a 20 de setembro

Divulgação dos locais de provas: 14 de novembro

Aplicação das provas objetivas e discursiva: 1º de dezembro

Resultado final das provas objetivas e resultado provisório na prova discursiva: 10 de janeiro

Edital completo

Para mais informações, consulte o edital completo do concurso.