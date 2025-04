Tarifas de Trump farão com que tênis, jeans e quase tudo o que os americanos usam fique mais caro

NOVA YORK - Mandar as crianças de volta para a escola com tênis, jeans e camisetas novos provavelmente custará muito mais caro para as famílias americanas neste outono se as tarifas sob medida que o presidente Donald Trump impôs aos principais exportadores entrarem em vigor conforme planejado, alertam grupos da indústria americana.

PUBLICIDADE Cerca de 97% das roupas e calçados comprados nos Estados Unidos são importados, predominantemente da Ásia, disse a American Apparel & Footwear Association, citando seus dados mais recentes. Walmart, Gap Inc., Lululemon e Nike são algumas das empresas que têm a maior parte de suas roupas fabricadas em países asiáticos. Esses mesmos centros de produção de vestuário sofreram um grande impacto com o plano do presidente de punir países individuais por desequilíbrios comerciais. Para todos os produtos chineses, isso significava tarifas de pelo menos 54%. Ele definiu as taxas de imposto de importação para o Vietnã e o vizinho Camboja em 46% e 49%, respectivamente, e para os produtos de Bangladesh e da Indonésia, em 37% e 32%. Trabalhar com fábricas estrangeiras manteve os custos de mão de obra baixos para as empresas americanas do setor de moda, mas nem elas nem seus fornecedores estrangeiros provavelmente absorverão novos custos tão altos.

Consumidores estão recuando na compra de calçados desde o retorno de Trump à Casa Branca, segundo o setor Foto: Michael M. Santiago/AFP

A Índia, a Indonésia, o Paquistão e o Sri Lanka também foram atingidos por altas tarifas e, portanto, não são alternativas imediatas de fornecimento. “Se for permitido que essas tarifas persistam, elas acabarão chegando ao consumidor”, disse Steve Lamar, presidente e CEO da American Apparel & Footwear Association.

Outro grupo comercial, o Footwear Distributors and Retailers of America, forneceu estimativas dos aumentos de preços que poderiam estar previstos para os calçados, observando que 99% dos pares vendidos nos EUA são importados. As botas de trabalho fabricadas na China, que atualmente são vendidas no varejo por US$ 77, subiriam para US$ 115, enquanto os clientes pagariam US$ 220 por tênis de corrida fabricados no Vietnã, que atualmente custam US$ 155, informou o grupo.

O presidente da FDRA, Matt Priest, previu que as famílias de baixa renda e os locais onde elas fazem compras sofreriam o maior impacto. Ele disse que um par de tênis infantil fabricado na China que custa US$ 26 hoje provavelmente terá um preço de US$ 41 na temporada de compras de volta às aulas, segundo os cálculos de seu grupo.

Preparação para um alvo em movimento

As tarifas sobre os principais produtores não apenas de moda acabada, mas de muitos dos materiais usados para fabricar calçados e vestuário chocaram os varejistas e as marcas dos EUA. Antes do primeiro mandato de Trump, as empresas americanas haviam começado a se afastar da China em resposta às tensões comerciais, bem como às preocupações com direitos humanos e meio ambiente.

Elas aceleraram o ritmo quando ele impôs tarifas sobre os produtos chineses em 2018, transferindo mais produção para outros países da Ásia. A Lululemon disse em seu último relatório anual que 40% de suas roupas esportivas no ano passado foram fabricadas no Vietnã, 17% no Camboja, 11% no Sri Lanka, 11% na Indonésia e 7% em Bangladesh. Nike, Levi-Strauss, Ralph Lauren, Gap. Inc., Abercrombie & Fitch e VF Corporation, proprietária da Vans, The North Face e Timberland, também relataram uma grande redução na dependência de fabricantes de roupas e fornecedores na China.

A marca de calçados Steve Madden disse em novembro que reduziria as importações da China em até 45% este ano devido à promessa de campanha de Trump de impor uma tarifa de 60% sobre todos os produtos chineses. A marca disse que já havia passado vários anos desenvolvendo uma rede de fábricas no Camboja, Vietnã, México e Brasil.

Especialistas do setor dizem que reviver o setor de vestuário americano seria extremamente caro e levaria anos, se fosse viável. O número de pessoas que trabalhavam na fabricação de roupas em janeiro de 2015 era de 139 mil e havia diminuído para 85 mil em janeiro deste ano, segundo o Bureau of Labor Statistics.

O Sri Lanka emprega quatro vezes mais pessoas, apesar de ter uma população com menos de um sétimo do tamanho dos EUA. Além de não ter uma força de trabalho qualificada e disposta, os EUA não têm fontes domésticas para os mais de 70 materiais necessários para a fabricação de um sapato típico, disse a Footwear Distributors & Retailers of America em comentários por escrito ao representante comercial de Trump.

As empresas de calçados precisariam encontrar ou montar fábricas para produzir cadarços de algodão, cabedais têxteis e outros componentes para fabricar calçados acabados em larga escala nos EUA, escreveu o grupo. “Esses materiais simplesmente não existem aqui, e muitos deles nunca existiram nos EUA”, disse a organização.

Aumentos de preços podem ser um choque

PUBLICIDADE A esperada enxurrada de aumentos de preços de vestuário se seguiria a três décadas de estabilidade. Em 2024, as roupas custarão aos consumidores dos EUA basicamente o mesmo que em 1994, de acordo com dados do Bureau of Labor Statistics dos EUA. Economistas e analistas do setor atribuíram a tendência aos acordos de livre comércio, ao offshoring para países estrangeiros onde os trabalhadores recebem salários muito menores e à concorrência acirrada por compradores entre varejistas de desconto e marcas de fast-fashion como H&M, Zara e Forever 21. No entanto, os clientes que não estão acostumados com a inflação no setor de vestuário e que vêm de vários anos de aumento acentuado nos custos de mantimentos e moradia podem ser mais sensíveis a qualquer grande aumento nos preços das roupas. Priest, da Footwear Distributors and Retailers of America, disse que observou que os compradores estão recuando na compra de calçados desde o retorno de Trump à Casa Branca.

“Eles estão nervosos”, disse ele. “Obviamente, eles estão jogando um jogo longo em relação à inflação há vários anos. E eles simplesmente não têm resistência para absorver preços mais altos, principalmente quando são infligidos pelo governo dos EUA.”

Ganhadores e perdedores em uma guerra comercial de vestuário

O site de revenda de roupas de segunda mão ThredUp aplaudiu uma ação relacionada que Trump tomou com sua última rodada de tarifas: a eliminação de uma isenção fiscal amplamente utilizada que permitiu que milhões de produtos de baixo custo — a maioria deles originários da China — entrassem nos EUA todos os dias com isenção de impostos.

“Essa mudança de política aumentará o custo de roupas descartáveis e de produção barata importadas da China, impactando diretamente o modelo de negócios que alimenta a superprodução e a degradação ambiental”, disse a ThredUp. Vários analistas e economistas do setor disseram que acham que as tarifas acabarão sendo um imposto sobre as vendas ao consumidor que aumentará a enorme lacuna entre os residentes mais ricos dos Estados Unidos e aqueles que estão na faixa média e baixa do espectro de renda.

“Então, onde os EUA comprarão suas roupas agora que as tarifas sobre Bangladesh, Vietnã e China são astronômicas?” disse Mary E. Lovely, membro sênior do Peterson Institute for International Economics, sobre o cronograma que entrará em vigor na quarta-feira. “A nova ‘Era de Ouro’ envolverá tricotar nossas próprias calcinhas, bem como encaixar nossos celulares?”/AP

