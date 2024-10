The Economist: Por que a economia do Canadá está ficando para trás em relação à dos Estados Unidos?

As economias do Canadá e dos Estados Unidos estão unidas pelo quadril. Cerca de US$ 2 bilhões (R$ 10,9 bilhões) em comércio e 400 mil pessoas cruzam seus 9 mil km de fronteira compartilhada todos os dias. Os canadenses da costa oeste fazem mais viagens de um dia para a vizinha Seattle do que para a distante Toronto. Não é de se admirar que as duas economias tenham se movido em grande parte em sincronia nas últimas décadas: entre 2009 e 2019, o PIB dos Estados Unidos cresceu 27%; o do Canadá, 25%.

PUBLICIDADE No entanto, desde a pandemia, os dois países mais ricos da América do Norte têm divergido. Até o final de 2024, espera-se que a economia dos Estados Unidos seja 11% maior do que cinco anos antes; a do Canadá terá crescido apenas 6%. A diferença é ainda mais acentuada quando se considera o crescimento populacional. O FMI prevê que a renda nacional per capita do Canadá, que representa cerca de 80% da renda dos Estados Unidos na década anterior à pandemia, será de apenas 70% da renda de seu vizinho em 2025, a menor em décadas. Se as dez províncias e três territórios do Canadá fossem um Estado americano, eles teriam deixado de ser ligeiramente mais ricos do que Montana, o nono Estado mais pobre dos EUA, para ser um pouco pior do que o Alabama, o quarto mais pobre.

Desde 2022, a economia dos Estados Unidos tem se impulsionado, deixando a do Canadá para trás Foto: Photographer: Vlad Vitsenkou

A diferença de desempenho deve pouco à própria covid-19. O Canadá teve uma recessão mais profunda do que os Estados Unidos após a covid-19, em parte devido a bloqueios mais rigorosos e mais longos. Seu PIB caiu 5% em 2020, em comparação com 2,2% nos Estados Unidos. Mas o Canadá logo se recuperou. A renda nacional do país cresceu 4% entre 2019 e 2022, quase no mesmo nível da renda dos Estados Unidos, que cresceu 5% no período.

Em vez disso, a divergência é mais recente: desde 2022, a economia dos Estados Unidos tem se impulsionado, deixando a do Canadá para trás. O motivo não é um obstáculo na estrada, mas o que está sob o capô. Dois impulsionadores do crescimento canadense sofreram uma queda.

O primeiro deles é o setor de serviços, que representa cerca de 70% do PIB do Canadá. Após a pandemia, os americanos compraram produtos, o que impulsionou os fabricantes ao norte da fronteira (os consumidores americanos consomem cerca de 40% da produção das fábricas canadenses). Mas, desde então, eles voltaram a gastar em serviços domésticos.

“A composição do crescimento americano não tem sido favorável ao Canadá”, diz Nathan Janzen, do Royal Bank of Canada (RBC), um banco. Portanto, a tarefa de impulsionar a economia do Canadá recai ainda mais sobre seu próprio setor de serviços, que depende da demanda das famílias canadenses e do governo.

Publicidade

Infelizmente, essa demanda foi estrangulada por taxas de juros mais altas. A política monetária tem tido mais “tração” no Canadá do que nos Estados Unidos, diz Tiff Macklem, o governador do banco central. Nos Estados Unidos, a maioria das hipotecas é fixada em 30 anos, enquanto no Canadá elas são normalmente fixadas em cinco anos. Uma parcela maior de canadenses do que de americanos já viu seus pagamentos de hipoteca aumentarem.

Isso é ainda mais doloroso porque as famílias canadenses têm mais dívidas, em relação à renda, do que qualquer outra no clube do G-7 de países grandes e ricos. Elas agora desembolsam em média 15% de sua renda para pagar dívidas, um ponto porcentual a mais desde 2019. E, ao contrário do Tio Sam, o governo do Canadá não tentou suavizar o golpe afrouxando os cordões à bolsa. Ele teve um déficit de apenas 1,1% do PIB em 2023, em comparação com 6,3% nos Estados Unidos.

O segundo fator de crescimento vacilante é o setor de petróleo do Canadá, que responde por 16% das exportações. O Canadá subinvestiu em nova produção durante anos após 2014, quando um colapso nos preços do petróleo prejudicou sua economia dependente de combustível.

Nos Estados Unidos, por outro lado, os Estados produtores de petróleo sofreram, mas os consumidores se animaram. Quando os preços subiram depois que a Rússia invadiu a Ucrânia, os investidores fizeram mais para apoiar o xale americano; a produção de petróleo bruto do país disparou. Nos primeiros sete meses de 2024, ela foi um quarto maior do que no mesmo período de seis anos atrás. A do Canadá cresceu apenas 11% no mesmo período.

PUBLICIDADE O declínio do petróleo pune a economia canadense em geral, pois é um dos setores mais produtivos do país. Isso se soma a um problema de produtividade de longa data. O crescimento da produção por hora trabalhada no Canadá tem sido lento há duas décadas. Ele se assemelha cada vez mais à Europa do que à América, que se beneficiou de um boom tecnológico que, em grande parte, escapou do Canadá. Seu PIB per capita, desde a pandemia, aumentou mais lentamente do que o de todos os outros países do G-7, exceto a Alemanha. O que faltava ao Canadá em termos de produtividade, ele poderia compensar com mais trabalhadores, graças à alta imigração. Entre 2014 e 2019, sua população cresceu duas vezes mais rápido que a dos Estados Unidos. Historicamente, o Canadá tem sido bom em integrar migrantes em sua economia, elevando o PIB e a arrecadação de impostos. Mas a integração leva tempo, especialmente quando os migrantes chegam em números recordes. Recentemente, a imigração se acelerou e os recém-chegados parecem menos qualificados do que os imigrantes que vieram antes. Em 2024, o Canadá registrou o maior crescimento populacional desde 1957. Muitos dos recém-chegados são classificados como “residentes temporários”, incluindo trabalhadores pouco qualificados e estudantes. É mais provável que eles estejam desempregados ou em empregos de baixa remuneração, diminuindo o crescimento da renda por pessoa. A taxa de desemprego do Canadá subiu para 6,6% em agosto, de 5,1% em abril de 2023.

Publicidade

Juntando tudo isso, fica claro que as sementes da dissociação foram plantadas muito antes da pandemia, sendo a queda nos serviços a última de uma série de doenças. Não há soluções rápidas. O banco central do Canadá reduziu as taxas de juros três vezes até agora neste ano, de 5% em maio para 4,25% hoje.

Mas muitos tomadores de empréstimos ainda se sentirão em pior situação porque ainda não renovaram suas hipotecas. Foram introduzidas restrições à imigração, incluindo um limite para estudantes internacionais, mas isso não resolverá o problema crônico de produtividade do Canadá. Alcançar o Alabama pode em breve parecer um sonho distante.