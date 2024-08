The Economist: Por que as empresas erram na inflação

No último ano e meio, a inflação caiu drasticamente em todo o mundo rico. Embora alguns bancos centrais tenham começado a cortar as taxas de juros, poucos ainda estão prontos para dar tapinhas nas próprias costas por um trabalho bem feito.

PUBLICIDADE Em muitos países, a taxa básica de inflação, excluindo os preços voláteis da energia e dos alimentos, continua desconfortavelmente alta - 3,2% nos Estados Unidos e 2,9% na zona do euro - mesmo com as economias subjacentes mostrando sinais de desaceleração e os mercados financeiros cada vez mais nervosos. A maratona da tarefa de retornar o crescimento dos preços para níveis mais normais ainda não terminou. E a última milha, como sempre, está se mostrando a mais difícil.

Nos últimos anos, os formuladores de políticas têm se preocupado com a possibilidade de as expectativas de inflação se tornarem “não ancoradas”: um longo período de inflação alta levaria tanto as famílias quanto as empresas a esperar mais aumentos de preços no futuro.

Essa é uma perspectiva particularmente preocupante, uma vez que essas crenças podem se tornar autorrealizáveis, com os trabalhadores barganhando aumentos salariais mais elevados para compensar o aumento dos preços. Os economistas sempre se concentraram em como as expectativas se consolidam entre as famílias, mas pesquisas mais recentes analisam como as empresas reagem ao aumento dos preços. Além de trazer algumas surpresas, ela também oferece uma nova visão sobre por que a última milha é tão difícil.

Certamente, as empresas têm uma boa ideia de para onde a inflação está indo. Afinal de contas, elas recebem dados regulares sobre o custo dos insumos e quanto os clientes estão dispostos a pagar por seus produtos e serviços, e têm fortes incentivos para prestar atenção. Se uma empresa não tiver uma noção das estratégias de preços que seus rivais estarão empregando nos próximos meses e anos, ela provavelmente sofrerá.

Apesar disso, os chefes parecem ser facilmente influenciados por fontes de informação menos atualizadas. Em especial, eles são influenciados por dados retrospectivos de agências de estatísticas nacionais. Um novo artigo de Ivan Yotzov do Banco da Inglaterra (BoE), Nicholas Bloom da Universidade de Stanford e coautores examina como as empresas reagiram à inflação em 2022-24. Os pesquisadores analisam as respostas ao Decision Maker Panel, uma pesquisa com chefes britânicos realizada pelo BoE todos os meses desde 2016.

Como os entrevistados têm 15 dias para enviar suas ideias e como elas são registradas no momento em que chegam, os pesquisadores podem comparar as expectativas de inflação das empresas antes da divulgação mensal do índice de preços ao consumidor (IPC) com as posteriores.

Eles descobriram que um aumento inesperado de um ponto porcentual na inflação do IPC produz um aumento de 0,7 ponto porcentual nas expectativas de inflação futura nos dias seguintes e continua a exercer influência nas semanas seguintes.

No ano passado, Yuriy Gorodnichenko, da Universidade da Califórnia, Berkeley, e seus coautores encontraram um resultado semelhante, com uma metodologia semelhante, em Israel, onde um aumento inesperado de um ponto porcentual na inflação foi associado a um aumento de 0,5 ponto porcentual nas expectativas.

De fato, a influência das estatísticas oficiais de inflação vai além das opiniões das empresas sobre a perspectiva geral da inflação. Elas também influenciam suas opiniões sobre a provável trajetória de seus próprios preços. A análise do Decision Maker Panel do BoE conclui que um aumento de um ponto porcentual na inflação geral leva a um aumento de 0,6 ponto porcentual no crescimento esperado dos preços próprios.

PUBLICIDADE Essas expectativas são distorcidas de uma maneira que preocupa os banqueiros centrais. Leituras de inflação mais altas puxam os preços esperados para cima mais do que leituras de inflação mais baixas os puxam para baixo. Leia também The Economist: O que significa a expansão chinesa nos países do sul global, como o Brasil

The Economist: A China é agora o país líder mundial em cafeterias A mídia pode ser parcialmente responsável. Yotzov e Bloom criaram um índice de conversas sobre inflação no jornalismo britânico, com base na parcela de artigos de jornal que mencionam o aumento dos preços. Analisando esse índice, os pesquisadores e seus coautores descobriram que os dias com muita conversa sobre inflação estavam associados ao aumento das expectativas de inflação entre as empresas. Eles presumiram que as empresas obtiveram informações sobre a inflação dos meios de comunicação, em vez de diretamente da agência nacional de estatísticas. Entre 2019 e outubro de 2022, quando o IPC atingiu o pico de 11,1%, a inflação britânica aumentou seis vezes; no mesmo período, a cobertura da mídia também havia aumentado seis vezes em relação à sua média em 2010-19.

Mas durante o período em que a inflação caiu, o interesse da mídia diminuiu. Um velho ditado jornalístico diz que “se sangra, leva”. Da mesma forma, escrever sobre a dor do aumento da inflação é mais atraente para os jornalistas do que escrever sobre a alegria da queda da inflação. Isso, por sua vez, distorce a forma como as empresas percebem o estado da economia.

Corrida para o fundo do poço

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.