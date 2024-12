TIM impulsiona a digitalização do agro conectando campo, rodovias e porto

Alexandre Dal Forno, diretor de Desenvolvimento de Mercado IoT e 5G da TIM Brasil: “Somos líderes no agronegócio, e a produção passa por rodovias e portos". Foto: TIM Brasil/Divulgação

A revolução digital no campo brasileiro está em plena expansão, e a TIM Brasil tem desempenhado um papel essencial nesse âmbito. Por meio da TIM IoT Solutions, novo posicionamento que reúne o portfólio de internet das coisas (IoT) da operadora, a empresa promove a digitalização do agronegócio ao comercializar sua solução 4G TIM no Campo para importantes grupos do agronegócio.

A operadora atende empresas e grandes produtores do agronegócio, oferecendo soluções que conectam máquinas, sensores e pessoas com eficiência, promovendo economia de combustível, otimização de insumos e monitoramento em tempo real, aumentando a produtividade e impulsionando a sustentabilidade no campo. Isso faz da TIM líder no agronegócio, com mais de 18,2 milhões de hectares cobertos com 4G, além de 4.700 km de rodovias e o primeiro porto da América Latina com rede 5G privativa.

Continua após a publicidade

Alexandre Dal Forno, diretor de Desenvolvimento de Mercado IoT e 5G da TIM Brasil, destaca a importância da conectividade como ferramenta para transformar o agronegócio. “Com o 4G TIM no Campo, levamos a mesma conectividade das cidades para áreas produtivas, conectando não apenas a operação agrícola, mas também toda a comunidade em torno dela”, explica.

Segundo ele, a operadora tem trabalhado com grandes produtores agrícolas, oferecendo uma rede 4G dedicada e pública que abrange cerca de 231 mil propriedades rurais, 412 escolas e 128 unidades de saúde em áreas remotas, beneficiando mais de 1,7 milhão de pessoas no campo.

As soluções da TIM IoT Solutions para o agronegócio atendem principalmente setores como a produção de grãos e cana-de-açúcar, em que a conectividade faz a diferença. “No cultivo de algodão, por exemplo, a conectividade permite o uso de pulverizadores inteligentes, que evitam a sobreposição de aplicação de defensivos e promovem a sustentabilidade. Esse tipo de inovação reduz custos e o impacto ambiental”, explica Dal Forno.

Continua após a publicidade

Para o setor sucroenergético, a conectividade permite a gestão em tempo real das frentes de corte, carregamento e transporte, garantindo que a cana-de-açúcar chegue à usina continuamente, o que evita perdas de produtividade e melhora o aproveitamento dos recursos.

Inclusão digital e desenvolvimento sustentável

Com a conectividade, além de aumentar a produtividade dos clientes corporativos, a operadora também apoia a inclusão digital no campo. A cobertura pode também beneficiar comunidades rurais que ficam ao redor das propriedades que antes não tinham acesso à internet, ampliando o acesso a serviços essenciais, como saúde e educação.

Continua após a publicidade

“Com o 4G TIM no Campo, estamos promovendo a inclusão digital no campo. Em parceria com grandes produtores, a cobertura acaba beneficiando escolas e unidades de saúde, melhorando a qualidade de vida nessas regiões”, acrescenta Dal Forno. Além disso, a TIM se destaca por sua atuação sustentável, ao ajudar produtores a otimizar o uso de insumos e reduzir o desperdício de recursos naturais.

Conectividade que integra

Através das soluções da TIM IoT Solutions, a operadora tem seu foco de atuação nos setores do agronegócio, logística, utilities e indústria 4.0. “Somos líderes no agronegócio, e a produção passa por rodovias e portos, onde também temos grandes clientes, como CCR, EPR, EcoRodovias e Way. Também implementamos o primeiro porto 5G da América Latina no terminal da BTP no porto de Santos, automatizando o controle das operações logísticas.”

Continua após a publicidade

As soluções da TIM IoT Solutions para o agronegócio atendem principalmente setores como a produção de grãos e cana-de-açúcar Foto: TIM Brasil/Divulgação

Expansão

A meta da empresa é cobrir mais de 20 milhões de hectares até o final de 2024, ampliando a presença de sua infraestrutura digital em áreas rurais. Com presença em 100% dos municípios brasileiros, a operadora reafirma seu compromisso com a transformação digital e o desenvolvimento sustentável, fortalecendo a inclusão digital e impulsionando a produtividade no agronegócio e em outros setores estratégicos, como logística e indústria.

Continua após a publicidade

“Nosso objetivo é transformar o campo brasileiro, trazendo conectividade e inovação que geram produtividade e sustentabilidade. Acreditamos que, ao levar a digitalização para o agro, estamos impulsionando o desenvolvimento de toda uma região e possibilitando novas oportunidades para quem vive e trabalha no campo”, conclui Dal Forno.