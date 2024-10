Todos os caminhos levam à sustentabilidade

Anos 1930, década das duas primeiras Copas do Mundo, e nos lares brasileiros a novidade passou a ser o gás liquefeito de petróleo (GLP), que entrou em campo para substituir a lenha e o carvão. A Ultragaz, que liderou aquela revolução energética, desde então passou a acumular décadas e décadas de experiência no tema. Em 87 anos, a companhia construiu um caminho sólido de acessibilidade a matrizes energéticas eficientes, inovadoras e sustentáveis.

Com esse know-how em processos de transformação energética, a Ultragaz propaga a necessidade de descarbonização das cadeias produtivas não apenas como uma tendência, mas também como uma oportunidade. Nesse contexto, com o objetivo de diversificar o portfólio e impulsionar a expansão do acesso e da oferta do biometano, a Ultragaz adquiriu a NEOgás no início de 2023, sendo esta companhia líder na distribuição de gás natural comprimido (GNC) no País. Esse passo fez a companhia somar energias para disponibilizar uma matriz mais limpa e renovável para os clientes, principalmente aqueles localizados em regiões não atendidas por gasodutos.

A Ultragaz adquiriu a NEOgás com o objetivo de diversificar o portfólio e impulsionar a expansão do acesso e da oferta do biometano Foto: Divulgação/Ultragaz

Diante dessa capilaridade e infraestrutura, a Ultragaz também passou a viabilizar a conexão com os maiores produtores de biometano, posicionando-se como protagonista do setor em meio à transformação energética vivida pelo País. A companhia detém um amplo portfólio de soluções energéticas para seus clientes, ao mesmo tempo em que cumpre o propósito de mudar a vida das pessoas e contribuir com o desenvolvimento sustentável. Os avanços tecnológicos recentemente impulsionados no grupo também levaram à distribuição do primeiro lote de bioGLP do País, em janeiro deste ano. A produção é resultado da longa caminhada de pesquisa e desenvolvimento da Ultragaz e da parceria estratégica com a Refinaria de Petróleo Riograndense (RPR).

O bioGLP, produzido a partir de fontes renováveis, mantém as características essenciais do GLP convencional, consolidando-se como uma alternativa mais sustentável. Este combustível destaca-se por sua capacidade de fornecer energia de maneira eficiente, podendo chegar a 70%-80% de redução das emissões de carbono, quando comparado com outros combustíveis, como o carvão, encaixando-se nas estratégias de transição para uma matriz energética mais limpa.

A Ultragaz, que hoje atende mais de 11 milhões de famílias e 60 mil empresas em 22 estados e no Distrito Federal, também está sempre em busca de parcerias com as indústrias, oferecendo as melhores fontes de energia sob os aspectos econômico e ambiental.

A companhia possui um histórico sólido em transição energética e acredita que garantir o acesso ao GLP ainda representa um importante passo no desenvolvimento socioeconômico do País. No contexto brasileiro, o gás continuará a ser uma solução essencial para promover a transição energética justa, uma vez que 13 milhões de famílias ainda utilizam lenha ou carvão, gerando impactos negativos à saúde e ao meio ambiente.

Complementando a estratégia de apoiar a descarbonização dos clientes, a Ultragaz também se posicionou no mercado de energia elétrica com a solução Ultragaz Energia Inteligente, que permite aos consumidores de baixa tensão o acesso às fontes renováveis via geração distribuída, de forma direta, sem necessidade de investimento em infraestrutura. Além disso, a companhia expandiu sua atuação no elétrico e adquiriu o controle acionário da Witzler Energia, movimento que habilitou a empresa a atender clientes de alta tensão, sobretudo pequenos e médios negócios, que buscam segurança energética e competitividade no mercado livre, que também conta com energia proveniente de fontes renováveis.