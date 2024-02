Trabalhador da Tesla morto em acidente pode ser primeira fatalidade de ‘direção totalmente autônoma’

COLORADO, EUA - Hans Von Ohain e Erik Rossiter estavam indo jogar golfe em uma tarde de 2022 quando o Tesla de Von Ohain desviou repentinamente da estrada Upper Bear Creek. O software de assistência ao motorista do carro, o Full Self-Driving, estava tendo dificuldades para navegar nas curvas da montanha, forçando Von Ohain a puxá-lo repetidamente de volta ao curso.

PUBLICIDADE “Na primeira vez que isso aconteceu, eu perguntei: ‘Isso é normal?’”, lembrou Rossiter, que descreveu a viagem de oito quilômetros nos arredores de Denver como “desconfortável”. “E ele disse: ‘Sim, isso acontece de vez em quando’”. Horas depois, a caminho de casa, o Tesla Model 3 bateu em uma árvore e explodiu em chamas, matando Von Ohain, um funcionário da Tesla e fã devotado do CEO Elon Musk. Rossiter, que sobreviveu ao acidente, disse à equipe de emergência que Von Ohain estava usando um “recurso de direção automática no Tesla” que “simplesmente saiu direto da estrada”, de acordo com uma gravação da central de atendimento do 911 obtida pelo Washington Post. Em uma entrevista recente, Rossiter disse que acredita que Von Ohain estava usando o Full Self-Driving, o que - se for verdade - tornaria sua morte a primeira fatalidade conhecida envolvendo a mais avançada tecnologia de assistência ao motorista da Tesla.

Os proprietários de Tesla há muito tempo reclamam do comportamento ocasionalmente errático do software dos carros, incluindo freadas bruscas, marcações de estrada perdidas e colisões com veículos de emergência estacionados. Desde que os órgãos reguladores federais começaram a exigir que os fabricantes de automóveis relatassem acidentes envolvendo sistemas de assistência ao motorista em 2021, eles registraram mais de 900 em Teslas, incluindo pelo menos 40 que resultaram em ferimentos graves ou fatais, de acordo com uma análise do Post.

A maioria envolveu o Autopilot, que foi projetado para uso em rodovias de acesso controlado. Nenhum acidente fatal foi definitivamente vinculado ao mais sofisticado Full Self-Driving, que é programado para guiar o carro em praticamente qualquer lugar, desde estradas suburbanas tranquilas até ruas movimentadas da cidade.

Dois anos atrás, um acionista da Tesla tuitou que “não houve nenhum acidente ou ferimento” envolvendo o Full Self-Driving, ao que Musk respondeu: “Correto”. Mas se isso era correto na época, parece que não é mais. Um motorista da Tesla que causou um acidente com oito carros e vários feridos na ponte da baía de San Francisco-Oakland em 2022 disse à polícia que estava usando o Full Self-Driving. E o Washington Post relacionou a tecnologia a pelo menos dois acidentes graves, incluindo o que matou Von Ohain.

Von Ohain e Rossiter haviam bebido, e uma autópsia constatou que Von Ohain morreu com um nível de álcool no sangue de 0,26 - mais de três vezes o limite legal - um nível de intoxicação que teria prejudicado sua capacidade de manter o controle do carro, segundo especialistas. Ainda assim, uma investigação realizada pela Patrulha do Estado do Colorado foi além da direção embriagada, buscando entender o papel que o software da Tesla pode ter desempenhado no acidente.

A pergunta é fundamental, pois os fabricantes de automóveis correm em direção à promessa de um futuro sem motorista. Para os veículos particulares, esse dia está longe de chegar. Mas os críticos afirmam que recursos como o Full Self-Driving já estão dando aos motoristas uma falsa sensação de confiança em relação a tirar os olhos da estrada - ou pegar o volante depois de beber - evidenciando os perigos de permitir que os consumidores testem uma tecnologia experimental e em evolução na estrada.

A Tesla não respondeu a várias solicitações de comentários. A empresa, que lançou o Full Self-Driving para cerca de 400.000 clientes, reconhece que o software está em modo “beta”, ou seja, ainda em desenvolvimento, em constante aprendizado e modificação. Mas a Tesla argumenta que seu lançamento público é um passo essencial para reduzir as 40.000 mortes anuais nas estradas dos Estados Unidos. “Quanto mais tecnologia de automação for oferecida para dar suporte ao motorista, mais seguro será o motorista e os outros usuários da estrada”, a Tesla tuitou em dezembro.

Ao mesmo tempo, os manuais de usuário da Tesla citam uma longa lista de condições sob as quais o Full Self-Driving pode não funcionar adequadamente, incluindo estradas estreitas com carros em sentido contrário e estradas com curvas. A empresa há muito tempo afirma que os motoristas devem controlar seus carros e que a Tesla não é responsável por dirigir distraído ou embriagado.

CONTiNUA APÓS PUBLICIDADE Vários processos judiciais começaram a desafiar a visão de que os motoristas são os únicos responsáveis quando o software da Tesla supostamente causa acidentes ou não consegue evitá-los. Até o momento, a Tesla tem prevalecido. No último outono, um júri da Califórnia considerou que a Tesla não era responsável por um acidente com o Autopilot em 2019, no qual os sobreviventes disseram que o carro saiu repentinamente da estrada. Espera-se que pelo menos mais nove casos sejam levados a julgamento este ano. A viúva de Von Ohain, Nora Bass, disse que não conseguiu encontrar um advogado disposto a levar seu caso ao tribunal porque ele estava legalmente embriagado. No entanto, segundo ela, a Tesla deveria assumir pelo menos alguma responsabilidade pela morte de seu marido. “Independentemente de quão bêbado Hans estava, Musk afirmou que esse carro pode dirigir sozinho e é essencialmente melhor do que um ser humano”, disse Bass. “Nos venderam uma falsa sensação de segurança”.

Erik Rossiter, passageiro que sobreviveu ao acidente com carro Tesla, na estrada em que a batida ocorreu. Foto: Whitney Shefte/The Washington Post

Von Ohain usava o Full Self-Driving quase todas as vezes que pegava no volante, disse Bass, colocando-o entre as legiões de incentivadores da Tesla que atendiam ao apelo de Musk para gerar dados e desenvolver o domínio da tecnologia. Embora Bass tenha se recusado a usar o recurso - ela disse que a imprevisibilidade a deixava estressada - seu marido estava tão confiante em tudo o que o recurso prometia que o usou até mesmo com o bebê no carro.

Era um pouco irregular, mas pensamos: “Isso faz parte do território” da nova tecnologia, disse Bass. “Sabíamos que a tecnologia tinha que aprender e estávamos dispostos a fazer parte disso.”

Em alta Economia Reforma tributária: mineração e petróleo traçam estratégias para reduzir efeito do imposto do pecado Importação cresce ao maior patamar em 20 anos e indústria corre ao governo por proteção comercial Enel oferece redução de custos de energia e contratos flexíveis para empresas Von Ohain, um ex-fuzileiro naval originário de Cincinnati, juntou-se à Tesla no final de 2020 como recrutador de engenheiros, atraído pela missão da empresa de levar veículos elétricos e autônomos para as massas, disse Bass. Ele também foi inspirado pela ideia de trabalhar para Musk, disse ela - um “homem brilhante” que construiu uma empresa que prometia salvar vidas e tornar as estradas mais seguras. Von Ohain “teve a oportunidade de fazer parte de uma empresa que está trabalhando em uma tecnologia incrivelmente avançada, e sempre achamos Elon Musk interessante”, disse Bass. “Hans estava muito interessado em mentes brilhantes.” Na época, a Tesla tinha acabado de introduzir o Full Self-Driving e acabaria por liberá-lo para um grupo maior de proprietários que tinham sido monitorados pela montadora e declarados motoristas seguros. Como muitos funcionários da Tesla, Von Ohain recebeu o recurso - na época uma opção de US$ 10.000 - gratuitamente com seu desconto de funcionário, de acordo com Bass e uma ordem de compra analisada pelo Washington Post.

Foto de Hans von Ohain na parede de Erik Rossiter. Foto: Whitney Shefte/The Washington Post

Embora ainda esteja em sua fase beta, a tecnologia é “a diferença entre a Tesla valer muito dinheiro e valer basicamente zero”, disse Musk, observando o entusiasmo de seus clientes - e investidores - por um carro totalmente autônomo. Muitos dos principais fabricantes de automóveis estavam desenvolvendo tecnologia avançada de assistência ao motorista, mas a Tesla foi mais agressiva na divulgação de recursos sofisticados para um público ávido.

Durante anos, Musk pregou os benefícios de buscar a direção autônoma. Em 2019, ele previu que um dia ela seria tão confiável que os motoristas “poderiam dormir” - embora, por enquanto, o contrato de usuário da Tesla exija que o motorista permaneça engajado e pronto para assumir o controle da direção autônoma total o tempo todo

Em 2022, a Tesla fez o recall de mais de 50.000 veículos em meio a preocupações de que o Full Self-Driving fazia com que o carro passasse por sinais de parada sem parar totalmente. Mesmo quando Musk tuitou meses depois que a Tesla havia disponibilizado o Full Self-Driving Beta para qualquer pessoa na América do Norte que o comprasse, as reclamações continuaram a se acumular: os motoristas relataram que os carros paravam rapidamente, ultrapassavam sinais de parada ou saíam repentinamente da estrada quando as marcações da pista não estavam claras.

“Testamos o máximo possível em simulações e com motoristas [de garantia de qualidade], mas a realidade é muito mais complexa”, Musk tuitou na primavera passada sobre uma nova versão do software. Os funcionários da Tesla receberiam o software primeiro, disse ele, e um lançamento mais amplo viria “à medida que a confiança aumentasse”.

No dia do acidente, Von Ohain e Rossiter jogaram 21 buracos de golfe e tomaram vários drinques durante o percurso. Embora uma autópsia tenha revelado mais tarde que Von Ohain estava legalmente embriagado, Rossiter disse que ele parecia tranquilo e “de forma alguma intoxicado” quando entraram no Tesla e foram para casa.

Rossiter, que tinha um nível semelhante de álcool no sangue, só consegue se lembrar de fragmentos do acidente: um brilho laranja intenso. Sair da estrada. Pular do carro e tentar puxar seu amigo para fora. A porta do lado do motorista bloqueada por uma árvore caída.

Quando Rossiter gritou por socorro na estrada deserta da montanha, ele se lembra que seu amigo estava gritando dentro do carro em chamas.

O sargento Robert Madden, da Patrulha Estadual do Colorado, que supervisionou a investigação da agência, disse que esse foi um dos incêndios de veículos “mais intensos” que ele já viu. Alimentado por milhares de células de bateria de íons de lítio na parte inferior do carro, de acordo com o relatório da investigação, o fogo foi o que matou Von Ohain: sua causa de morte foi listada como “inalação de fumaça e lesões térmicas”. Madden disse que ele provavelmente teria sobrevivido ao impacto sozinho.

No local do acidente, disse Madden, ele encontrou “marcas de pneus rolando”, o que significa que o motor continuou a alimentar as rodas após o impacto. Não havia marcas de derrapagem, disse Madden, o que significa que Von Ohain parecia não ter pisado nos freios.

“Dada a dinâmica do acidente e a forma como o veículo saiu da estrada sem evidência de uma manobra repentina, isso se encaixa com o recurso [de assistência ao motorista]” que estava ativado, disse Madden.

A polícia do Colorado não conseguiu acessar os dados do carro por causa da intensidade do fogo, de acordo com o relatório da investigação, e a Tesla disse que não podia confirmar que um sistema de assistência ao motorista estava em uso porque “não recebeu dados ‘over-the-air’ para esse incidente”. Madden disse que a localização remota pode ter prejudicado as comunicações.

Pais de Von Ohain, Cris e Pam se dizem desapontados com a Tesla Foto: Whitney Shefte/The Washington Post

No entanto, a Tesla comunicou o acidente à Administração Nacional de Segurança de Tráfego Rodoviário. De acordo com a NHTSA, a Tesla recebeu a notificação do acidente por meio de uma “reclamação” não especificada e alertou as autoridades federais de que um recurso de assistência ao motorista estava em uso pelo menos 30 segundos antes do impacto. Devido aos extensos danos causados pelo incêndio, a NHTSA não pôde confirmar se era o Full Self-Driving ou o Autopilot.

Em dezembro, a Tesla reconheceu problemas com a desatenção do motorista, emitindo um recall para quase todos os seus 2 milhões de carros nos EUA para adicionar alertas mais frequentes. Bass disse que Von Ohain sabia que precisava prestar atenção, mas que seu foco naturalmente diminuiu com o Full Self-Driving.

“Disseram-lhe que o carro deveria ser mais inteligente do que você, portanto, quando ele está em direção totalmente autônoma, você relaxa”, disse ela. “Seu tempo de reação será menor do que se não estivéssemos com o Full Self-Driving.”

O álcool também diminui drasticamente o tempo de reação, e a intoxicação de Von Ohain provavelmente foi um fator importante no acidente, disse Ed Walters, que leciona Direito dos veículos autônomos na Universidade de Georgetown. Se a tecnologia estava funcionando mal no caminho para o campo de golfe, como afirma Rossiter, Von Ohain deveria saber que precisava ficar totalmente alerta no caminho de volta para casa, disse Walters.

“Esse motorista, quando sóbrio, foi capaz de colocar o carro de volta na estrada e corrigir qualquer problema no Tesla com segurança”, disse Walters. “As pessoas precisam entender que, seja qual for o tipo de carro que estejam dirigindo, seja qual for o tipo de software, elas precisam prestar atenção. Elas precisam estar sóbrias e precisam ser cuidadosas.”

Ainda assim, Andrew Maynard, professor de transições de tecnologia avançada da Universidade Estadual do Arizona, disse que os relatos sobre os frequentes desvios do carro levantam dúvidas sobre a decisão da Tesla de lançar o Full Self-Driving.

“A tecnologia FSD ainda não está pronta para o horário nobre”, disse Maynard, acrescentando que o valor de testar a tecnologia em estrada aberta deve ser ponderado em relação aos riscos de lançá-la muito rapidamente para motoristas que superestimam suas capacidades.

Quase dois anos depois, peças de carro destruídas e células de bateria carbonizadas ainda estão espalhadas pela estrada Upper Bear Creek. Madden encerrou a investigação da Patrulha do Estado do Colorado, incapaz de determinar se o Full Self-Driving desempenhou algum papel.

Em uma entrevista recente, Madden disse que se preocupa com a proliferação de sistemas sofisticados de assistência ao motorista. “Os veículos autônomos são algo do futuro, e eles estarão aqui”, disse ele. “Portanto, quanto mais soubermos, quanto mais entendermos, mais seguros poderemos continuar no futuro com essa tecnologia.”

Enquanto isso, a Tesla ainda não reconheceu publicamente a morte de um funcionário que dirigia um de seus carros.

Para sua força de trabalho, a empresa falou pouco sobre o que aconteceu com Von Ohain, fazendo poucos esforços para consolar aqueles que o conheciam, de acordo com um ex-funcionário que falou sob condição de anonimato por medo de represálias. O substituto de Von Ohain foi contratado em poucas semanas, disse a pessoa.

“Depois que Hans faleceu e o tempo passou, não houve mais nenhuma discussão sobre ele”, disse o ex-funcionário, um membro da equipe de Von Ohain que logo se demitiu.

Para a viúva de Von Ohain, o silêncio da Tesla parecia quase cruel.

Embora a empresa tenha eventualmente ajudado a cobrir os custos de sua mudança de volta para Ohio, disse Bass, a primeira comunicação da Tesla com a família após o acidente foi um aviso de demissão que ela encontrou no e-mail do marido.