Trump ameaça uma guerra comercial mais ampla, mas vai enfrentar uma China transformada

Oito anos atrás, quando o recém-eleito Donald J. Trump prometeu usar os poderes do Salão Oval para iniciar uma guerra comercial com a China, o alvo de sua ira era amplamente visto como um gigante. A China era o chão de fábrica indispensável para o mundo e um mercado de bens e serviços em rápido desenvolvimento.

Enquanto Trump se prepara para seu segundo mandato na Casa Branca, ele promete intensificar as hostilidades comerciais com a China, impondo tarifas adicionais de 60% ou mais sobre todas as importações chinesas. Ele está pressionando um país que tem sido castigado por uma poderosa combinação de forças que se sobrepõem: o fim calamitoso de uma farra de investimentos imobiliários, perdas incalculáveis no sistema bancário, uma crise de dívida do governo local, crescimento econômico em declínio e preços cronicamente baixos - um possível prenúncio de estagnação a longo prazo.

PUBLICIDADE O declínio da sorte no país fez com que as empresas chinesas se concentrassem especialmente nas vendas no exterior. E isso torna o país vulnerável a qualquer ameaça ao crescimento de suas exportações, uma fraqueza que aumentaria a pressão esperada do governo Trump, que planeja buscar um acordo que aumente as compras chinesas de produtos americanos. “O equilíbrio de poder certamente mudou em favor dos Estados Unidos”, disse Eswar Prasad, professor de política comercial da Universidade de Cornell, que já foi chefe da divisão da China no Fundo Monetário Internacional. “A economia chinesa não está totalmente nas cordas bambas, mas vem enfrentando dificuldades há algum tempo.”

Os gastos dos consumidores na China caíram, mas o governo tem recursos significativos para estimular a economia doméstica Foto: Qilai Shen/NYT

No entanto, os fatores complicadores por trás dessa avaliação amplamente compartilhada podem fortalecer a capacidade da China de suportar quaisquer medidas que o novo governo Trump possa ter reservado.

Mais imediatamente, o governo chinês tem recursos formidáveis para estimular a economia doméstica. Depois de se recusar por muito tempo a afrouxar o crédito por medo de reavivar o investimento em imóveis, o banco central da China reduziu este ano os custos de empréstimos para proprietários de imóveis e empresas. Na sexta-feira, o governo aprovou um plano de resgate de US$ 1,4 trilhão (R$ 8 trilhões) que permitiria aos governos locais refinanciar as dívidas existentes com taxas de juros mais baixas.

Ao mesmo tempo, uma estratégia liderada pelo governo para promover as proezas industriais do país transformou a China no fornecedor dominante de veículos elétricos e outras tecnologias de energia limpa. Isso dá às empresas chinesas um controle sobre os mercados em rápido crescimento para produtos essenciais, independentemente das tarifas americanas. Em uma era de alarme crescente sobre as mudanças climáticas, o mundo pode usar equipamentos fabricados na China para limitar as emissões de carbono ou evitar o setor chinês. Pelo menos por enquanto, está se esforçando para fazer as duas coisas.

A China é menos dependente do acesso aos mercados americanos do que era na última vez em que Trump aumentou as tarifas. A onda de tarifas de importação americanas impostas pelo governo Trump, iniciada em 2018 e continuada durante o governo Biden, acabou cobrindo cerca de US$ 400 bilhões (R$ 2,3 trilhões) em produtos chineses. As fábricas chinesas, por sua vez, buscaram clientes no Sudeste Asiático e na América Latina.

Nos últimos seis anos, a participação da China nas importações americanas caiu de 20% para 13%, de acordo com a TS Lombard, uma empresa de pesquisa de investimentos de Londres. Parte dessa mudança reflete os produtos que acabam chegando aos Estados Unidos depois de passarem por países como México e Vietnã para evitar as tarifas americanas.

A China acelerou o impulso para expandir as vendas de veículos elétricos em outras regiões além do Ocidente Foto: Qilai Shen/NYT

Como a Europa adicionou mais recentemente suas próprias tarifas aos veículos elétricos fabricados na China, o país acelerou seu esforço para expandir as vendas em outras regiões.

“Pequim está usando o Sul Global para compensar a perda de participação de mercado para o Ocidente”, disse Jie Yu, pesquisador sênior da Chatham House em Londres.

Os líderes chineses adotaram uma abordagem semelhante em relação a bens como commodities agrícolas, transferindo algumas compras de soja dos agricultores americanos para fornecedores no Brasil e na Argentina. Essa experiência pode dar a Pequim a confiança de que pode se manter firme contra a escalada das tarifas e retaliar com reduções nas importações americanas, especialmente de produtos agrícolas. A China também poderia restringir ainda mais suas exportações de minerais essenciais. “A China tem mais poder de influência do que da primeira vez”, disse Scott Kennedy, especialista em China do Center for Strategic and International Studies, em Washington. “Ela dispõe de uma série de ferramentas que pode mobilizar para recuar e prejudicar a economia dos EUA, se acreditar que Trump está buscando uma guerra econômica total.”

Trump pode optar por moderar suas ameaças de tarifas, concluindo que a economia americana seria prejudicada por elas. Os economistas alertam que impostos generalizados sobre as importações aumentariam os preços ao consumidor e prejudicariam os fabricantes nacionais que dependem de componentes importados.

Ainda assim, se Trump for adiante, o setor chinês sofrerá.

Desde que Donald J. Trump assumiu o cargo pela primeira vez, em 2017, o líder chinês Xi Jinping promoveu um plano que ajudou a China a obter retornos extraordinários em setores técnicos avançados Foto: Erin Schaff/NYT

Mas essa concepção não leva em conta o surgimento de um setor privado vasto e muito mais ágil, que agora responde por cerca de metade das exportações chinesas, em comparação com 9% das empresas estatais, de acordo com Nicholas R. Lardy, especialista em China do Peterson Institute for International Economics, em Washington.

“Essa foi uma tremenda mudança estrutural”, disse Lardy. “Isso lhes dá mais capacidade de adaptação.”

O governo chinês tem a capacidade de compensar a diminuição das exportações aumentando os gastos, dizem os especialistas. Ele pode utilizar seus bancos estatais e gigantes corporativos para atingir metas nacionais, como o crescimento econômico.

Até o momento, os planos de estímulo de Pequim têm sido mais graduais e modestos do que alguns previram. Ainda assim, eles repercutiram como um sinal de que os líderes chineses estão preocupados com a insatisfação do público com a estagnação dos padrões de vida e resolveram promover o crescimento econômico.

“Os comerciantes com quem falo na China descrevem isso como ir do leito de morte direto para uma boate”, disse Rory Green, economista-chefe para a China da TS Lombard. “É uma mudança enorme em uma série de políticas.”

A China enfrenta uma combinação desafiadora de forças: o colapso de um boom imobiliário, grandes perdas bancárias, uma crise de dívida do governo local e a desaceleração do crescimento econômico Foto: Qilai Shen/NYT

O pivô em direção ao estímulo de Pequim ressalta uma característica central do sistema chinês na adaptação a choques. Governado pelo todo-poderoso Partido Comunista Chinês, o país opera com controles draconianos sobre a expressão individual e sem eleições livres. No entanto, quando o Partido decide pela necessidade de um curso emergencial, ele tem o poder de estabelecer rapidamente políticas livres dos impedimentos encontrados em sociedades democráticas.

“Em termos de agir rapidamente e resolver uma crise, o C.C.P. é altamente eficaz”, disse Green. “Eles têm muitas alavancas para acionar.”

O presidente da China, Xi Jinping, passou a última década consolidando o poder e garantindo uma reivindicação ilimitada de seu cargo.

Quando Trump assumiu o cargo pela primeira vez em 2017, Xi tinha apenas quatro anos de mandato e ainda estava legalmente limitado a dois mandatos de cinco anos. Ele havia embarcado recentemente em uma iniciativa conhecida como Made in China 2025: o governo direcionou terras baratas, crédito estatal volumoso e especialistas altamente treinados para aumentar a capacidade do país em 10 setores de tecnologia avançada.

Em áreas cruciais, esse plano obteve retornos extraordinários. Atualmente, a China controla pelo menos 60% da capacidade global de produção de células solares, turbinas eólicas, baterias e outros componentes para sistemas de energia que reduzem as emissões de carbono, de acordo com a Agência Internacional de Energia. O investimento chinês corresponde a uma parcela ainda maior das expansões anunciadas.

As empresas chinesas estão cada vez mais dominantes no setor de telefones celulares, com oito das dez maiores marcas em volume com sede na China, de acordo com um estudo da Asia Pacific Foundation do Canadá.

Em um aspecto, o plano chinês falhou claramente em atingir um objetivo crítico - fechar a lacuna de capacidade que separa os chips de computador domésticos das variedades mais avançadas fabricadas em Taiwan, usando tecnologia dos Estados Unidos, Europa e Japão.

O governo Biden empregou controles de exportação sobre as empresas americanas e, ao mesmo tempo, pressionou os aliados a reterem a tecnologia que poderia permitir que a indústria chinesa se atualizasse.

Mas essa campanha pode ter aumentado indiretamente a capacidade da China de resistir a quaisquer restrições comerciais que estejam a caminho, afirmam alguns especialistas.

“Essas restrições à exportação estão acelerando a busca da China pela autossuficiência”, disse Lardy, economista do Peterson Institute. “Essa ideia de que podemos desacelerá-las de forma generalizada me parece desinformada.”

A próxima onda de tarifas propostas pelo Trump representaria um desafio. No entanto, ela também reforçaria uma noção que ganhou força em Pequim: a de que a China não pode mais depender de mercados estrangeiros para fornecer componentes e tecnologias necessários.

“A liderança chinesa aprenderá uma dura lição de que não pode realmente depender de ninguém além de si mesma”, disse Lynette Ong, professora de política chinesa na Universidade de Toronto. “O segundo mandato de Trump pode ser um presente para a autossuficiência econômica da China.”

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.