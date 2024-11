A Europa se prepara para Trump: ‘O pior pesadelo econômico se tornou realidade’

A perspectiva para a economia da Europa tem sido decepcionante.

PUBLICIDADE Na semana passada, após a eleição presidencial de Donald Trump, elas pioraram. Espera-se que a profunda incerteza sobre as políticas do governo Trump em relação ao comércio, à tecnologia, à Ucrânia, às mudanças climáticas e muito mais esfrie os investimentos e prejudique o crescimento. O lançamento de uma possível guerra tarifária pelos Estados Unidos, o maior parceiro comercial e aliado mais próximo da União Europeia e do Reino Unido, afetaria os principais setores, como o automobilístico, o farmacêutico e o de máquinas.

E a necessidade de aumentar os gastos militares devido a dúvidas sobre as garantias dos Estados Unidos na Europa sobrecarregaria ainda mais os orçamentos nacionais e aumentaria os déficits.

Além disso, a atitude mais conflituosa do presidente eleito em relação à China poderia pressionar a Europa a escolher um lado ou enfrentar retaliações.

A incerteza sobre as políticas do novo governo Trump, desde o comércio até a mudança climática, pode reduzir os investimentos e prejudicar o crescimento na Europa Foto: Hiroko Masuike / The New York Times

“O pior pesadelo econômico da Europa se tornou realidade”, disse Carsten Brzeski, economista-chefe do banco holandês ING. Ele alertou que os acontecimentos podem levar a zona do euro a “uma recessão total” no próximo ano.

Com a turbulência política na Alemanha e na França, as duas maiores economias da Europa, esse último golpe dificilmente poderia vir em um momento pior.

Publicidade

No mesmo dia em que a vitória de Trump foi anunciada, o chanceler alemão, Olaf Scholz, efetivamente dissolveu seu governo de coalizão devido a profundas diferenças sobre as prioridades de gastos e déficits.

Para a Alemanha, que já está enfrentando um segundo ano de recessão, os desafios econômicos impostos por outro governo Trump são particularmente graves. Sua economia ficou paralisada depois que a Rússia invadiu a Ucrânia e o fluxo de gás russo barato - um ingrediente fundamental para o sucesso industrial do país - terminou.

A Alemanha está lutando em duas frentes. A Volkswagen, a maior montadora de automóveis do continente e a maior empregadora da Alemanha, anunciou recentemente que provavelmente fechará fábricas e demitirá trabalhadores. A concorrência dos carros elétricos chineses já afetou as vendas do setor no exterior e na Europa.

Os líderes estão divididos entre aplacar a China ou enfrentá-la. No mês passado, o governo alemão votou contra o plano da União Europeia de impor tarifas de até 45% sobre os veículos elétricos fabricados na China. Outros países, como a Espanha, se abstiveram. A maioria aprovou e, em resposta, a China impôs novas tarifas sobre o conhaque europeu, a maior parte do qual vem da França.

Tarifas do tipo “olho por olho” entre os Estados Unidos e a União Europeia prejudicariam ainda mais as perspectivas do setor automotivo. Os Estados Unidos são o maior mercado para os carros exportados pela Alemanha, respondendo por quase 13% dos 3,1 milhões de automóveis vendidos no exterior em 2023. O discurso de Trump durante a campanha de fazer com que a União Europeia “pague um preço alto” por não comprar importações americanas suficientes e impor tarifas gerais de 10 ou 20% pode ser um ponto de partida para as negociações. No entanto, até mesmo os analistas que esperam que ele tome medidas mais modestas dizem que é provável que haja tarifas direcionadas ao setor automotivo. “Muitos na Europa ainda não entenderam completamente o que significa pensar em geopolítica e política econômica juntas”, disse Hildegard Müller, presidente da Associação Alemã da Indústria Automotiva.

Publicidade

As tarifas americanas mais altas, é claro, vão muito além da Alemanha e do setor automotivo e incluem a Novo Nordisk, a empresa farmacêutica por trás do Ozempic, bem como setores como alimentos, vinhos, queijos, pérolas, produtos químicos, reatores nucleares, vidros, calçados e outros em mais de duas dúzias de países.

Luisa Santos, vice-diretora da BusinessEurope, um grupo de lobby que representa milhares de empresas, alertou que as tarifas aumentariam os custos e prejudicariam os investimentos.

“Ainda esperamos que, devido à importância da relação econômica, elas sejam reconsideradas e não as tenhamos”, disse ela sobre as tarifas. O investimento direto da União Europeia nos Estados Unidos totalizou US$ 2,4 trilhões (R$ 13 trilhões) em 2022, o que, por sua vez, criou mais de 3,4 milhões de empregos americanos, de acordo com a União Europeia.

A pressão sobre a Alemanha aumentou quando o chanceler do país, Olaf Scholz, dissolveu a coalizão com a qual governava Foto: Gergely Besenyei / AFP

Atualmente, a tarifa média dos EUA para as importações europeias está em torno de 3% a 4%.

Enquanto isso, o aumento das tarifas dos EUA sobre a China, outra promessa comercial de Trump, provavelmente incentivaria os fabricantes chineses a expandir as vendas fora dos Estados Unidos, aumentando a concorrência com os produtores europeus rivais.

As empresas europeias podem procurar estabelecer ou expandir a produção nos Estados Unidos. No entanto, qualquer fabricante que utilize materiais importados da China veria seus custos aumentarem, independentemente de onde estivessem suas instalações.

A Vestas, uma empresa dinamarquesa e a maior fabricante de turbinas eólicas do mundo, disse que já estava aumentando a produção em suas duas fábricas americanas no Colorado. Mais de 40% de seus pedidos foram originados nas Américas nos três meses que terminaram em setembro.

Publicidade

“O mundo se tornou diferente em termos de tarifas”, disse Henrik Andersen, executivo-chefe da empresa, em uma ligação com analistas do setor na semana passada. A Vestas já teve de lidar com as tarifas impostas durante o primeiro governo Trump e o governo Biden, disse ele: “É por isso que você tenta excluir cada vez mais volumes e cada vez mais componentes de origem chinesa quando se trata dos EUA”.

As tarifas não são o único problema para o setor eólico. Durante a campanha, Trump prometeu acabar com os projetos eólicos offshore no “Dia 1″.

A concorrência dos carros elétricos chineses, inclusive da fabricante BYD, prejudicou as vendas das montadoras europeias no exterior e na Europa Foto: Felix Schmitt / NYT

A empresa dinamarquesa Orsted, uma das maiores desenvolvedoras de energia eólica offshore do mundo, está construindo o Revolution Wind, um grande projeto ao largo da Nova Inglaterra, e trabalhando em outro, o Sunrise Wind, para Nova York.

Mads Nipper, executivo-chefe da Orsted, disse na semana passada que esperava que a necessidade de grandes volumes de eletricidade limpa para alimentar os centros de dados e a inteligência artificial prevalecesse.

“É um setor que está sendo construído do zero e está sendo fortemente apoiado, principalmente pelos Estados do nordeste, onde as alternativas de fornecimento de energia e, especialmente, de energia verde são difíceis”, disse ele.

Trump também disse que quer interromper alguns dos projetos de energia verde que se beneficiaram do pacote de política industrial multibilionário aprovado pelo Congresso em 2022.

A necessidade de uma resposta coordenada da UE dominou a cúpula da semana passada em Budapeste.

Publicidade

“O senso de urgência é maior do que há uma semana”, disse Mario Draghi, ex-primeiro-ministro italiano que recentemente concluiu um relatório sobre a competitividade europeia.

A Vestas, líder dinamarquesa na fabricação de turbinas eólicas, anunciou planos para aumentar a produção em suas duas fábricas no Colorado Foto: Charlotte De La Fuente / NYT

Draghi pediu o aumento do investimento público anual em US$ 900 bilhões (R$ 5,1 trilhões) para que a Europa possa reverter sua economia estagnada e competir melhor com os Estados Unidos e a China.

O mais importante agora, segundo ele, é redobrar os esforços para vincular as economias do bloco com um único mercado de capitais e com a emissão de uma dívida comum, propostas que geraram controvérsias.

“Não pergunte o que os EUA podem fazer por você, pergunte o que a Europa deve fazer por si mesma”, disse Giorgia Meloni, primeira-ministra da Itália, durante a reunião. “A Europa precisa encontrar um equilíbrio. Sabemos o que temos que fazer.”

No final da reunião, os líderes adotaram uma declaração prometendo aumentar a competitividade da Europa.

Mas se a União Europeia pode transformar esses sentimentos em realidade continua sendo uma questão sem resposta, dada a crescente fragmentação política na Europa e a ascensão de partidos de direita que são céticos quanto a dar mais poder a Bruxelas.

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.