O Procon-SP informou neste domingo, 4, que é um direito do consumidor cancelar ou remarcar passagens aéreas e pacotes de viagens para o Chile, afetado por vários incêndios florestais em áreas turísticas. A Latam diz que não há voos cancelados até o início da tarde de hoje, mas sugere que os passageiros confirmem o status do voos no site da companhia.

PUBLICIDADE “É direito do consumidor, se for de seu interesse, cancelar ou remarcar as passagens aéreas e pacotes de viagens com destino a um país, sem multa ou qualquer ônus”, informou o órgão por meio de nota. O Procon-SP esclarece que é recomendável o passageiro verificar com a companhia aérea qual é o status do voo e, se optar pelo cancelamento ou remarcar, faça o pedido por escrito para “que, se necessário, o consumidor tenha documentos para comprovar a tentativa de compor um acordo”.

Incêndios no Chile já deixaram mais de 50 mortos Foto: AP Foto/Esteban Felix

Os incêndios florestais no Chile devastaram a região turística de Valparaíso e já mataram mais de 50 pessoas. De acordo com as autoridades do país, 1,1 mil casas foram destruídas.

O presidente do Chile, Gabriel Boric, decretou estado de catástrofe e alertou que o número de mortos pode piorar nos próximos dias.

“Neste caso específico, a decretação de estado de emergência é um fator que reforça o direito de pedir cancelamento ou remarcação da viagem”, afirma o Procon-SP.

Latam sugere checagem

A Latam informou que não há voos cancelados do Brasil para o Chile até o início da tarde deste domingo, mas sugere que os passageiros confirmem o status do voo de forma periódica. A consulta por ser feita no site da empresa.

Alerta de emergência

O Chile disponibiliza um site para que os turistas possam consultar se o local de destino tem algum alerta de emergência. No site www.visorchilepreparado.cl, é possível digitar o endereço de destino e saber a situação de cada local, se há alguma emergência, as rotas para escape e pontos de encontro.

Em janeiro, números da Subsecretaria de Turismo e do Serviço Nacional de Turismo do Chile apontaram que a taxa de ocupação foi de 61,3% em 16 regiões pesquisadas do país.

Em 2023, o Chile recebeu cerca de 3,7 milhões de turistas. A maior parte deles (32,3%) veio da Argentina. O Brasil apareceu na segunda colocação, responsável por 13% dos turistas que visitam o país.