VinFast: fabricante vietnamita de carros elétricos vale mais que a Ford ou GM

A VinFast, marca vietnamita de carros elétricos que quer conquistar os mercados dos Estados Unidos e da Europa, celebra nesta quarta-feira, 16, a sua bem-sucedida estreia no índice norte-americano Nasdaq, com uma capitalização superior à de gigantes automobilísticas como a Ford e a General Motors.

As ações da empresa abriram na terça-feira em US$ 22 e terminaram em US$ 37,06, um ganho de 68% que impulsionou a avaliação da VinFast para US$ 85 bilhões, acima da de grandes fabricantes locais como Ford (US$ 48 bilhões) ou General Motors (US$ 46 bilhões) nesta quarta.

“O bem-sucedido IPO não apenas apoia o compromisso da VinFast com a mobilidade sustentável em escala global, mas também desbloqueia o acesso aos mercados de capitais”, disse a diretora global da VinFast, Thuy Le, em comunicado à imprensa na quarta-feira.

O aumento também impactou a fortuna do principal acionista da VinFast, Pham Nhat Vuong, o homem que à frente do conglomerado de negócios Vingroup se tornou o mais rico do Vietnã e controla 99% das ações da VinFast.

A VinFast é uma empresa vietnamita de carros elétricos. Foto: Nhac Nguyen/AFP

O IPO da VinFast ocorreu no momento em que a marca vietnamita busca se expandir nos Estados Unidos, onde já começou a construção de uma fábrica, e na Europa, onde participa de inúmeras feiras e planeja abrir 50 pontos de venda nos próximos anos.

No entanto, apesar das suas ambições, o progresso é lento: dos três mil veículos enviados para os Estados Unidos desde o ano passado, apenas 137 foram registrados, segundo dados publicados nesta quarta na imprensa vietnamita.

Continua após a publicidade

No mercado vietnamita, a empresa indicou ter entregue 19 mil carros elétricos de diferentes modelos nos primeiros seis meses do ano, embora não tenha especificado quantos foram para a Xanh SM, empresa de táxi elétrico pertencente ao mesmo conglomerado empresarial com forte desenvolvimento nos últimos meses. / EFE