Impacto das chuvas no RS é menor do que o previsto, e volume de serviços no País fica estável

As inundações no Rio Grande do Sul prejudicaram os serviços presenciais no Estado, como os prestados às famílias e o transporte de carga e de passageiros. As atividades turísticas tiveram uma perda de 32,3% em território gaúcho em maio ante abril. Por outro lado, a realização do show da Madonna no Rio de Janeiro contribuiu positivamente para o desempenho do turismo fluminense, apontou o IBGE.

“Havia uma certa preocupação com o efeito que as chuvas no Rio Grande do Sul poderiam causar para atividade econômica. Os dados do comércio e de serviços mostraram que o impacto foi menor do que o esperado”, avaliou Claudia Moreno, economista do C6 Bank, em comentário. “Na nossa visão, os dados mais recentes de atividade sugerem que o PIB (Produto Interno Bruto) do 2º trimestre pode crescer mais de 1%. Adicionamos viés de alta para nossa projeção de crescimento de 2,2% para o PIB de 2024.”