Volume de serviços prestados no País recua 0,40% em agosto ante julho, diz IBGE

Na comparação com agosto de 2023, houve avanço de 1,70% em agosto, já descontado o efeito da inflação, a despeito de uma contribuição negativa do efeito calendário. O mês de agosto de 2024 teve 22 dias úteis, um dia útil a menos que agosto de 2023, que contou com 23 dias úteis, lembrou Rodrigo Lobo, gerente da pesquisa do IBGE.

A taxa acumulada no ano, que tem como base de comparação o mesmo período do ano anterior, foi de alta de 2,70%. No acumulado em 12 meses, houve alta de 1,90%, ante avanço de 1,90% até julho.