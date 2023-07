Voo para Amsterdã é desviado após passageiro dar escândalo supostamente por causa da refeição

Um voo da United Airlines que viajava de Houston para Amsterdã foi desviado para Chicago após um passageiro da classe executiva interromper o voo, supostamente porque sua primeira opção de refeição não estava disponível. As informações são de reportagem do jornal The Guardian.

Passageiro da classe executiva causa desvio de voo supostamente por causa de refeição indisponível Foto: Louis Nastro/Reuters

O voo decolou às 16h20 no horário local de Houston no último domingo e estava no espaço aéreo de Chicago duas horas após o início do voo. O avião circulou em torno do aeroporto de O’Hare, em Chicago, pois precisava gastar combustível para não ficar muito pesado para pousar.

O XJonNYC postou comunicações internas da United no Twitter que relatavam um “passageiro perturbador a bordo” e um nível de ameaça um, o mais baixo. Em outro tweet, ele relatou que o passageiro parecia estar enfurecido por causa da escolha da refeição.

Em um comunicado ao The Guardian, a United disse: “O voo United 20 do Aeroporto Intercontinental George Bush para Amsterdã foi desviado para o Aeroporto Internacional de O’Hare e pousou com segurança após uma perturbação por parte de um passageiro. A aplicação da lei encontrou a aeronave no portão e escoltou o passageiro para fora do avião. A aeronave então prosseguiu para Amsterdã”.

De acordo com o Flightrader24, o voo acabou atrasando um pouco mais de três horas após a chegada programada, por volta das 12h30 no horário local em Amsterdã.

Segundo o site de avaliações de viagens Live and Let’s Fly, os passageiros da classe executiva que voavam de Newark para Amsterdã tinham a opção de costela curta de carne grelhada, salmão grelhado com capim-limão ou manicotti de ricota salata e mel silvestre como prato principal. Um assento de classe executiva apenas de ida no voo da United de Houston para Amsterdã geralmente custa US$ 6.927 (cerca de R$ 33,8 mil).