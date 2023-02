Walmart amplia lucro no 4º trimestre fiscal para US$ 6,28 bilhões

O Walmart teve lucro líquido de US$ 6,28 bilhões (cerca de R$ 32,4 bilhões) em seu quarto trimestre fiscal (encerrado em 31 de janeiro), bem maior do que o ganho de US$ 3,56 bilhões apurado em igual período um ano antes, segundo balanço publicado nesta terça-feira, 21.

Na mesma comparação, o lucro por ação da gigante varejista norte-americana subiu de US$ 1,28 para US$ 2,32. Com ajustes, o ganho por ação foi de US$ 1,71, acima da projeção de analistas consultados pela FactSet, de US$ 1,52.

Já a receita do Walmart teve expansão anual de 7,4% no trimestre, a US$ 164,05 bilhões, também superando o consenso da FactSet, de US$ 159,8 bilhões.

Walmart teve lucro líquido de US$ 6,28 bilhões em seu quarto trimestre fiscal. Foto: Robyn Beck/AFP

A perspectiva do Walmart, no entanto, decepcionou. Para o ano fiscal de 2024, o varejista projeta lucro ajustado por ação de US$ 5,90 a US$ 6,06, abaixo do consenso de US$ 6,53 da FactSet.