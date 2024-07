Warren prevê cumprimento da meta fiscal este ano, com aval de Lula para cortes e receita mais forte

BRASÍLIA - O cumprimento da meta de déficit primário zero passou a ser o cenário base da Warren Investimentos, segundo os economistas Felipe Salto e Josué Pellegrini. Eles entendem que há 55% de chances de o governo conseguir atingir o limite inferior da meta, de R$ 28,8 bilhões, mas desde que faça um contingenciamento de despesas de R$ 28,7 bilhões. Ou seja, o aval de Lula dado ao ministro Fernando Haddad para cumprir as regras do Arcabouço Fiscal teria de ir além da promessa e ser implementado, de fato.

O segundo cenário mais provável, com 40% de chances, é de que o governo altere a meta para pior, para evitar fazer os cortes, mas com forte abalo sobre a reputação da equipe econômica. Um terceiro cenário, menos provável, com 5%, seria o descumprimento da meta. O porcentual é baixo porque o governo poderia correr o risco de cometer crime de responsabilidade fiscal ao não usar os instrumentos disponíveis para perseguir a meta. Segundo Salto, economista-chefe da Warren, a aposta no cumprimento da meta acontece porque a arrecadação do governo este ano deve fechar com crescimento de 8,2% em termos reais, já descontada a inflação. O número forte, contudo, é menor do que o esperado pela equipe econômica, de 10,5%. Por isso, a solução para se chegar à meta é fazer contingenciamentos sobre as chamadas "despesas discricionárias", atingindo também as emendas parlamentares.

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, durante lançamento do Plano Safra em cerimônia realizada no Palácio do Planalto, em Brasília Foto: WILTON JUNIOR/Estadão

“O primeiro ponto na nossa avaliação é que a arrecadação está forte. De janeiro a maio, veio sistematicamente acima do que o governo previa. Em junho, desacelerou, mas no semestre foi muito boa. O segundo é que a reunião do Haddad com Lula foi diferente, ele saiu com o comando de cumprir a meta fiscal. Para nós, isso foi importante. Mas ele precisa contingenciar, não é só arrecadação que vai salvar a lavoura”, disse.

Os economistas entendem que o ministro apostou todas as fichas nessa conversa com o presidente e que a perda de reputação seria grande em caso de frustração na implementação das medidas. Mas entendem também que há uma possibilidade não desprezível de o governo mudar a meta, caso não consiga conter despesas.

“Temos uma árvore de probabilidades. E tem possibilidade não desprezível de mudar a meta. Mas a gente acha que Haddad deu all in, por isso a gente acha que vai cumprir. Ele apostou todas as fichas nessa meta e no arcabouço fiscal. Se mudar, a credibilidade vai ser muito abalada. Ele sabe disso”, disse Salto.

Corte em emendas

Para conseguir contingenciar R$ 28,7 bilhões, o governo teria de avançar sobre as emendas parlamentares, uma decisão delicada do ponto de vista político. A opção por preservar essa rubrica seria “espremer” a máquina pública com uma série de cortes sobre gastos de custeio, como emissão de passaportes, bolsas de pesquisas, funcionários terceirizados, medidas que também não seria fáceis e trariam “choro e ranger de dentes”, segundo os economistas.

A divulgação do próximo relatório de Receitas e Despesas, no dia 22 deste mês, será fundamental para que o governo ganhe um pouco mais de credibilidade. A equipe econômica precisa dar uma sinalização forte de que está disposto a enfrentar o problema, mesmo que não anuncie um contingenciamento total para o cumprimento da meta.

“É a oportunidade para ele mostrar que o que ele falou no início de julho era de fato verdade. Está aqui o corte. Mas ele tem opções, pode anunciar tudo de uma vez ou fazer por etapas. Uma parte do trabalho em julho, para não assustar a classe política, e deixa um resto para setembro”, afirmou Salto.

Partida, não o campeonato

A aposta em um cenário melhor para este ano, contudo, significa que o governo pode ganhar a partida, mas ainda está longe de levar o campeonato do reequilíbrio fiscal, segundo os dois economistas. Para 2025, a projeção da Warren é de um déficit de 0,8% do PIB, mais de R$ 100 bilhões.