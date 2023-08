Até Zoom, a empresa, está acabando com home office e fazendo os funcionários voltarem ao escritório

O Zoom, empresa de comunicações por vídeo, tornou-se um elemento essencial durante a pandemia, permitindo que os funcionários trabalhassem em casa e de qualquer lugar do mundo, à medida que os escritórios eram reabertos. No entanto, de maneira surpreendente, a empresa sediada nos EUA agora quer que seus próprios funcionários voltem ao escritório, juntando-se a um número crescente de empresas que estão implementando o retorno.

Funcionários do Zoom devem comparecer presencialmente pelo menos duas vezes na semana Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Funcionários que vivem próximos a um escritório devem trabalhar pessoalmente pelo menos duas vezes por semana, afirmou o Zoom em um comunicado por e-mail. “Acreditamos que uma abordagem híbrida estruturada” seja a mais eficaz para a empresa, disse o comunicado. O mandato se aplicaria a pessoas que moram a até 80 quilômetros de um escritório, relatou o Business Insider.

“Sendo uma empresa, estamos em uma posição melhor para usar nossas próprias tecnologias, continuar inovando e apoiar nossos clientes globais”, disse o comunicado sobre a decisão. A notícia atraiu fortes sentimentos nas redes sociais e uma série de manchetes irônicas. “O Zoom quer que sua empresa de trabalho remoto volte ao escritório”, escreveu o Verge. “O Zoom, santo padroeiro do trabalho remoto, chama os trabalhadores de volta”, dizia uma manchete da KTLA5.

O Zoom decidiu que a colaboração presencial funciona melhor, disse um usuário do Twitter, acrescentando “...ah, espera...” Outro compartilhou a notícia com um meme que dizia: “A ironia pode ser bastante irônica”. Nicholas Bloom, um professor de economia da Universidade Stanford que pesquisa o trabalho remoto, chamou a decisão do Zoom de “sensata”. Ele observou no Twitter que a empresa possui muitos espaços de escritório e funcionários locais.

“Se você está pagando por espaços de escritório e salários altos na área da Baía, faz sentido operar com um cronograma híbrido”, tuitou Bloom, acrescentando que a maioria dos funcionários do Zoom já estava trabalhando dessa maneira. Para muitos funcionários, trabalhar em casa durante a pandemia lhes deu a oportunidade de reavaliar sua relação com o trabalho e desenvolver um equilíbrio mais saudável entre trabalho e vida pessoal. As empresas afirmam que o trabalho no escritório aumenta a inovação e a colaboração.

Mas a ocupação dos escritórios ainda permanece abaixo dos níveis pré-pandêmicos. A ocupação média semanal no final de julho em 10 áreas metropolitanas dos Estados Unidos estava abaixo de 50%, de acordo com dados rastreados pela empresa de dados de local de trabalho, Kastle Systems. Os executivos estão achando difícil persuadir as pessoas a irem ao escritório cinco dias por semana, disse o fundador e CEO do Zoom, Eric Yuan, em uma teleconferência de resultados em maio. “É por isso que você tem que adotar o trabalho híbrido”, afirmou.

Apesar de ter ganhado status de culto e crescido exponencialmente durante a pandemia, a trajetória de crescimento do Zoom não se manteve constante. Em fevereiro, a empresa demitiu 15% de sua equipe em meio à incerteza econômica global. “Vamos aprender com o passado para nos prepararmos para o sucesso futuro e redobrar nossos esforços para ajudar a evoluir o Zoom para o futuro”, escreveu Yuan na época./The Washington Post